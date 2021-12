Regarder les membres du BTS découvrir Instagram est la joie la plus pure de 2021

BTS est actuellement le plus grand groupe musical de la planète, mais même la superstar de la pop qui domine le monde n’élimine pas certaines frustrations dans la vie. Comme la confusion que les débutants rencontrent si souvent lorsqu’ils décident d’ouvrir un compte Instagram. Quelque chose que les fans de BTS peuvent voir et apprécier en ce moment, en temps réel, alors que les superstars de la K-pop ces derniers jours ont chacune ouvert leurs propres comptes personnels sur la plate-forme. C’est, en effet, une mesure de la popularité du groupe que – juste après quelques concerts assez massifs à LA et une autre année de nouveaux bangers en tête des charts comme Butter et Permission to Dance – les Instagrams solo du groupe ont lancé une nouvelle vague de publicité et les gros titres. Alors que les sept membres du BTS s’installent dans une pause temporaire, avant un nouvel album et un concert dans quelques mois seulement à Séoul.

C’est pendant ce temps d’arrêt que les rois de la K-pop ont décidé d’augmenter leur présence en ligne existante, qui comprend déjà un compte BTS de groupe officiel, avec des comptes personnels pour chaque membre. Et voici le truc : vous n’avez même pas besoin de suivre de près le groupe ou sa musique pour apprécier le charme du fait que, d’une part, les membres semblent utiliser Instagram comme une sorte de discussion de groupe publique. Une façon de garder le contact, alors qu’ils sont tous dispersés pour les vacances. Et, deuxièmement, que certains d’entre eux ont trouvé les bases de l’application un peu ahurissantes au début (comme, non, laisser un emoji de cœur sur le message de votre partenaire ne signifie pas que vous avez « aimé » ce message).

Nouveaux comptes Instagram pour les 7 membres BTS

nous quand tous les membres de BTS rejoignent Instagram en même temps pic.twitter.com/IGnh2NUsYR – Guinness World Records (@GWR) 6 décembre 2021

En quelques jours seulement, les comptes des sept membres ont rassemblé au moins 20 millions de followers chacun. Et bien qu’ils aient tous sagement limité les commentaires sur leurs comptes, au moins un membre du BTS (Suga) a laissé sa section de commentaires publique sur son premier message.

Ce qui signifiait que, naturellement, des tonnes d’ARMY de BTS – qui est le nom de la communauté de fans du groupe – ont rapidement inondé la publication de commentaires de la variété « Omgggg ». Suga a finalement corrigé ce paramètre et publié une photo d’un carré rouge, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

En dessous, il a écrit, selon une traduction de Google : « Instagram est si dur :(«

Quant au membre de BTS Kim Tae-hyung (connu sous son nom de scène « V »), il se baladait bien sur Instagram jusqu’à ce qu’il décide de suivre Jennie, du groupe K-pop Blackpink. Et, bien sûr, cela a commencé tout… un truc.

Fondamentalement, la tête des fans a explosé devant les implications. V a donc décidé de se rendre sur Weverse, une plate-forme mobile et Web coréenne, pour expliquer que Jennie était simplement un compte « recommandé » qu’Instagram lui a suggéré de suivre. Alors il a juste, vous savez, cliqué sur la chose !

Sur Weverse, V a déploré à propos d’Instagram que « c’est une application effrayante ».

Les derniers comptes « Dynamite » d’Instagram

Dans d’autres publications, certains membres du BTS ont alternativement exprimé une certaine confusion quant à ce qu’ils devraient exactement publier sur la plate-forme, déclarant qu’Instagram était difficile à utiliser. V dans un article a même suggéré à Suga de regarder un didacticiel YouTube « pratique » s’il veut s’améliorer au gramme.

« Pourquoi appuyez-vous sur « j’aime » sur Instagram ? » Jin a commenté le message ci-dessous du membre du BTS J-Hope. « Est-ce que cela signifie« J’aime votre écriture/poste » ? »

Le contenu Internet des célébrités ne devient pas beaucoup plus sain que cela.

Les fans du groupe, bien sûr, adorent tout cela, en partie à cause de la pause du groupe. En raison de l’intensité de la concurrence et de la prédominance de tant de groupes, il est rare que des groupes de K-pop prennent ce genre de pause. Mais ce n’est aussi qu’une autre chose qui témoigne de l’immensité du succès de BTS.

« BTS est resté actif afin de s’engager avec les fans en 2020 et 2021 au milieu de la situation du COVID-19, et a obtenu des résultats éblouissants pour se consolider comme les meilleurs artistes mondiaux », lit-on dans une annonce ces derniers jours de la direction du groupe, Big Hit.

« La période de repos offrira aux membres de BTS qui se sont engagés sans relâche dans leurs activités une chance de se ressourcer et de se ressourcer en énergie créative. »