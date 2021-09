Regarder les prétendants aux séries éliminatoires bien trop tôt

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win, où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Après la semaine 1 de la saison de football universitaire 2021, il y a eu des gagnants très, très évidents, notamment: l’Alabama et le quart-arrière Bryce Young, qui a battu des records de programme en lançant 344 verges et quatre touchés; Ole Miss, qui malgré le fait d’être sans Lane Kiffin sur la touche, a secoué Louisville; et l’équipe UCLA de Chip Kelly renversant LSU au Rose Bowl.

Au-delà des vainqueurs littéraux du match, la défense a été un autre grand gagnant tout autour, mais en particulier la ligne défensive de la Géorgie et la ruée vers les passes. En route vers une victoire de 10-3, les Bulldogs ont limogé le quart-arrière de Clemson DJ Uiagalelei à sept reprises, et les deux équipes ont terminé avec moins de 300 verges au total. Et Clemson a terminé avec seulement deux verges au sol au total, et il y a eu huit sacs au total dans ce match et aucun touché offensif.

Mais il y avait aussi l’incroyable score de 0-0 de Penn State et du Wisconsin à la mi-temps, et Virginia Tech a limogé le quart-arrière de Caroline du Nord Sam Howell à six reprises et intercepté trois de ses passes en route vers une victoire surprise. Grosse semaine défensive si vous aimez les faibles scores et quelques touchés offensifs.

Alors, qu’est-ce que cela signifie d’entrer dans la semaine 2?

Il est encore beaucoup trop tôt pour déclarer quoi que ce soit comme une certitude en ce qui concerne les éliminatoires du football universitaire. Bien qu’il y ait eu de bons matchs de la semaine 1, c’était toujours la semaine 1 et il reste beaucoup de football en saison régulière.

Mais pour l’instant, voici un aperçu des 10 équipes avec les meilleures chances de jouer en séries éliminatoires à partir de jeudi, selon le FPI d’ESPN.

Et après la semaine 1, les chances en séries éliminatoires de l’Alabama, sans surprise, ont été considérablement améliorées, tandis que celles de Clemson ont chuté – mais pas assez pour éliminer les Tigers des 4 meilleures équipes. En fait, alors que Clemson était n ° 1 la semaine dernière avec 77,8% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, sa défaite contre la Géorgie ne l’a pas fait passer en dessous des Bulldogs, selon le FPI d’ESPN.

1. Marée cramoisie en Alabama (1-0)

Éliminatoires: 85,7%

Match de championnat national : 63,3%

Gagner le championnat : 44,0% 2. Ohio State Buckeyes (1-0)

Éliminatoires: 66,5 pour cent

Match de championnat national : 34,3 pour cent

Gagner le championnat : 16,3 pour cent 3. Oklahoma Sooners (1-0)

Éliminatoires: 54,6%

Match de championnat national : 25,1 pour cent

Gagner le championnat : 10,2 pour cent 4. Tigres de Clemson (0-1)

Éliminatoires: 48,6 pour cent

Match de championnat national : 26,1 pour cent

Gagner le championnat : 11,9% 5. Bulldogs de Géorgie (1-0)

Éliminatoires: 45,3 pour cent

Match de championnat national : 21,4 pour cent

Gagner le championnat : 8,7 pour cent

COLLEGE FOOTBALL WATCH GRID, Semaine 2 : We Ames to please

6. Notre Dame Fighting Irish (1-0)

Éliminatoires: 21,6 pour cent

Match de championnat national : 6,0 pour cent

Gagner le championnat : 1,8 pour cent 7. Texas A&M Aggies (1-0)

Éliminatoires: 15,4 pour cent

Match de championnat national : 5,7 pour cent

Gagner le championnat : 1,9% 8. Texas Longhorns (1-0)

Éliminatoires: 14,7 pour cent

Match de championnat national : 4,9 pour cent

Gagner le championnat : 1,5 pour cent 9. Gators de Floride (1-0)

Éliminatoires: 9,3 pour cent

Match de championnat national : 3,4 pour cent

Gagner le championnat : 1,1 pour cent 10. Penn State Nittany Lions (1-0)

Éliminatoires: 7,2 pour cent

Match de championnat national : 2,2 pour cent

Gagner le championnat : 0,6 pour cent

