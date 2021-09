REGARDER: Lionel Messi marque son premier but en club sans maillot de Barcelone

in

Lionel Messi a pour la première fois de son illustre carrière, marqué un but en club de football qui n’était pas pour le FC Barcelone. Avec un but de marque, le #30 a offert au Paris Saint-Germain un but important contre Manchester City en UEFA Champions League.

Idrissa Gana Gueye a donné une avance rapide au PSG mais les Parisiens ont été sous la pression des Citizens à maintes reprises. Avec son équipe sous pression, Messi a marqué un but important pour donner au PSG une avance de deux buts à la 74e minute.

Messi a pris le ballon sur le contre et a dribble de la droite vers le centre. Achraf Hakimi a effectué une course fulgurante à l’extérieur, mais Messi l’a utilisé comme leurre et a cherché à se combiner au milieu. Il a joué un une-deux avec Kylian Mbappé, qui l’a renvoyé avec l’extérieur de sa botte. Messi l’a pris pour la première fois avec sa gauche, juste à l’extérieur de la surface de réparation de 18 mètres. Sa frappe puissante a volé dans le coin supérieur droit, ne laissant aucune chance à Ederson.

Messi a été gêné jusqu’à présent au début de la saison en raison de blessures. L’attente de son premier but avec son nouveau club s’est prolongée. C’était un objectif énorme pour le PSG, dans le plus grand match de la saison jusqu’à présent. Après un match nul lors de son match d’ouverture de la Ligue des champions contre le Club de Bruges, le PSG a absolument besoin de retrouver des moyens de gagner pour se positionner pour tenter de gagner son groupe, et il est probable qu’il le fasse contre City.