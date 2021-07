REGARDER: Lionel Messi revient à Barcelone

in

Lionel Messi est rentré à Barcelone mercredi après avoir fait une pause après une campagne réussie de Copa America avec l’Argentine au Brésil.

Le joueur de 34 ans et sa famille ont profité de vacances bien méritées après une longue saison pour le club et le pays, mais sont maintenant de retour à Barcelone avant la nouvelle campagne.

Messi et sa famille ont été aperçus en train de rentrer à l’aéroport El Prat de Barcelone par des journalistes.

Selon les rapports, ce n’est qu’un court arrêt avec Messi prêt à profiter de quelques jours de vacances supplémentaires avant de se remettre au travail avant la campagne 2021-22. En effet, l’Argentin est de retour à Barcelone le jour où l’équipe s’envole pour l’Allemagne pour un camp d’entraînement de pré-saison.

Messi ne devrait pas reprendre l’entraînement avant le 2 août, avec Sergio Aguero et Emerson Royal, et ne rejoindra le reste de ses coéquipiers que plus tard dans la semaine à leur retour.

Le capitaine du club est, bien sûr, actuellement un agent libre après l’expiration de son contrat, mais on espère qu’un nouvel accord sera annoncé sous peu. Sport rapporte qu’il ne reprendra pas l’entraînement avant d’avoir signé un nouvel accord, mais qu’il devrait mettre la plume sur papier d’ici le 2 août.