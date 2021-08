REGARDER: Martin Braithwaite de Barcelone plaisante sur son «but de l’année»

in

Martin Braithwaite n’est peut-être pas l’attaquant le plus doué à avoir jamais joué pour Barcelone, mais le joueur de 30 ans s’est avéré être une personne tout à fait décente et sympathique pendant son séjour au Camp Nou.

Le Danois semble maintenant prêt à commencer la saison avec Barcelone, malgré les rumeurs que les Catalans souhaitent vendre, et a été occupé à se moquer de lui-même avant la nouvelle campagne.

Braithwaite s’est tourné vers les médias sociaux et a dit aux fans de “vérifier le but de l’année”. Ce qui suit est une vidéo de son but plutôt fortuit contre Stuttgart en pré-saison.

Le but arrive après que Sergino Dest a lancé un centre depuis la droite, le ballon écrase un défenseur de Stuttgart, frappe Braithwaite et passe devant le gardien de but. “Next level shit” est le commentaire de Braithwaite sur la vidéo.

Il convient de souligner que Braithwaite a également marqué lors de la victoire contre la Juventus lors du trophée Joan Gamper. Et celui-ci, il le pensait définitivement.