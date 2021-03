REGARDER: Minella Indo remporte la Cheltenham Gold Cup

Le point culminant de la semaine à Prestbury Park est toujours la Cheltenham Gold Cup – et Minella Indo a bouleversé les bookmakers pour sceller la victoire.

Al Boum Photo courait trois fois de suite dans la course, mais a affronté la concurrence de Rachael Blackmore sur A Plus Tard ainsi que sur Champ et Native River.

En vérité, c’était un terrain empilé dans lequel la majorité des coureurs avaient une chance d’y entrer – et c’était le champion consécutif qui était devenu le favori des bookmakers.

Frodon et Black Op sont partis tôt alors que Champ luttait sur les premières clôtures avant d’être arraché par Nico de Boinville.

Santini s’arrêterait plus tard dans la course alors que le groupe se regroupait pour entrer dans le deuxième circuit.

Avec quatre à faire, Frodon et Minella Indo étaient en tête.

Cependant, c’est A Plus Tard qui a exclu Al Boum Photo vers le dernier.

Mais MINELLA INDO a tenu bon pour donner à Henry de Bromhead un 1-2 avec A Plus Tard en deuxième.

⭐️ Minella Indo arrive à maturité UNE @HenrydeBromhead 1-2 alors que Minella Indo voit son compagnon stable A Plus Tard dans la WellChild Cheltenham Gold Cup 2021 pour @ jackkennedy15 #CheltenhamFestival pic.twitter.com/3eMx5vOWKm – Racing TV (@RacingTV) 19 mars 2021

PLUS TÔT

Rachael Blackmore a poursuivi sa semaine de rêve en remportant un sixième vainqueur au sommet de Quilixios dans le JCB Triumph Hurdle

Belfast Banter est sorti au sommet d’un obstacle de handicap dramatique qui a vu sept chevaux entrer avec un cri après la clôture finale

Vanillier a ensuite remporté la victoire dans l’Albert Bartlett

