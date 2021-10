REGARDER: Obama claque Glenn Younkin lors d’un discours enflammé en soutien à Terry McAuliffe

Donald Trump est désormais démis de ses fonctions, mais le GOP prévoit de poursuivre ses plans de restriction des droits de vote. Afin de lutter contre ces efforts, les démocrates doivent s’assurer qu’ils remportent les postes de gouverneur.

Virginia est maintenant devenue presque complètement bleue. Joe Biden a remporté l’État de plus de 10 points en 2020. Mais certains sondages ont montré que la course entre le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin était trop serrée pour être confortable. Les démocrates envoient donc les gros canons.

Et la plus grosse arme qu’ils ont, c’est Barack Obama. Lors d’un discours enflammé samedi, Obama a félicité son allié de longue date McAuliffe et a critiqué Youngkin.

Le 44e président a commencé par dire à propos du candidat démocrate : « Lorsque vous avez quelqu’un dans votre coin qui a montré qu’il travaillera pour vous, qui a des antécédents de réalisations, alors vous devez aller là-bas et travailler pour lui. . Non pas parce que tout va soudainement être parfait, mais parce que ça va être mieux. »

Obama : Vous ne pouvez pas diffuser de publicités me disant que vous êtes un habitué des cerceaux et que vous jouez à la vaisselle en molleton, mais que vous cultivez tranquillement le soutien de ceux qui cherchent à démolir notre démocratie…. pic.twitter.com/0u6hZ8mbwO – Acyn (@Acyn) 23 octobre 2021

Obama est ensuite passé à Youngkin, notant :

« Pour autant que je sache, le grand message de l’adversaire de Terry est qu’il est un gars ordinaire parce qu’il porte de la toison et qu’il accuse les écoles de laver le cerveau de nos enfants. Il a également déclaré qu’il souhaitait à nouveau auditer les machines à voter utilisées lors de la dernière élection présidentielle. Vraiment? Encourager les mensonges et les théories du complot que nous avons dû traverser tout ce temps ? Et pourtant, nous sommes censés croire qu’il va défendre notre démocratie ? »

