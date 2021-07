REGARDER : Objectifs et compétences d’Athenea del Castillo (2019-2021)

Le Real Madrid n’a pas déconné sur le marché des transferts. La liste actuelle des recrues s’élève à sept, avec l’ancienne attaquante du RC Deportivo La Coruña Athenea del Castillo rejoignant Méline Gérard (GK), Lucía Rodríguez (FB), Rocío Gálvez (CB), Claudia Zornoza (CM), Esther González (ST), et Nahikari García (ST) sur la liste officielle d’hier.

Et Madrid pourrait ne pas être fait. La possibilité d’attraper Caroline Møller Hansen de l’Inter (et peut-être Yui Hasegawa de Milan) reste vivante et il est rapporté que Las Blancas est toujours à la recherche d’un milieu de terrain défensif (l’ancienne cible Kheira Hamraoui réside maintenant en France) et d’un défenseur central.

Peu importe si la fenêtre se termine avec sept ou dix signatures, il semble assez difficile de déterminer quel joueur devrait nous enthousiasmer le plus. Lucía est un arrière résistant à la presse avec des qualités exceptionnellement raffinées en possession; Zornoza est un meneur de jeu vétéran qui saura plaire aux puristes du football ; et Esther et Nahikari peuvent marquer des buts à gogo.

Cependant, aussi bons qu’ils soient tous, je parie qu’Athenea del Castillo vous fera quitter votre siège plus que quiconque dans l’équipe (enfin, à part Marta Cardona). À 5’3″ (1,6 m) et 20 ans, elle a le parfait mélange de jeunesse et de stature commun aux dribbleurs d’élite. Son centre de gravité bas et son agilité lui permettent de changer de direction avec facilité, ce qu’elle exploite avec son contrôle de balle, son inventivité et son accélération.

Les fans qui déplorent toujours le départ de Sofia Jakobsson ne s’inquiètent plus. Athenea a encore du chemin à parcourir avant de devenir une classe internationale, mais elle a tous les outils pour atteindre ce niveau le plus tôt possible.