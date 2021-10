REGARDER: Pete Buttigieg répond aux attaques pathétiques de Tucker Carlson sur le congé de paternité

Aujourd’hui, le congé paternité est une chose assez courante que proposent de nombreuses entreprises. Pour Tucker Carlson, cependant, c’est quelque chose qui rend le père moins un homme.

L’animateur de Fox News a lancé une tirade plus tôt cette semaine, attaquant le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg pour avoir passé du temps avec son nouvel enfant. Vendredi, Buttigieg a eu l’occasion de réagir aux commentaires de Carlson et a surtout pris la grande route en discutant avec Nicole Wallace.

L’animateur de MSNBC a noté: «Il a poursuivi en disant quelque chose sur l’allaitement. Ce que je dirais à Tucker Carlson, ne frappez pas jusqu’à ce que vous l’ayez essayé.

L’ancien maire de South Bend, IN, a répondu: «Eh bien, écoutez, dans son cas, je suppose qu’il ne comprend tout simplement pas le concept d’alimentation au biberon, sans parler du concept de congé de paternité. Mais ce qui est vraiment étrange, c’est que, vous savez, cela vient d’un côté de l’allée qui revendiquait le manteau d’être pro-famille.

« J’ai une belle carrière… mais au moment où vous tenez votre enfant dans vos bras pour la première fois… vous réalisez très vite que peu importe ce que votre carrière peut inclure ou non, le travail le plus important que vous ayez est le travail de parents ” – @SecretaryPete avec @NicolleDWallace pic.twitter.com/mTrp45sa7L – Date limite Maison Blanche (@DeadlineWH) 16 octobre 2021

Wallace a répliqué: « » Cela semble homophobe de suggérer que vous essayiez de comprendre l’allaitement. Je veux dire, c’est plus sale que ça. Comment cette attaque atterrit-elle pour vous et [your husband] Châtier? »

« Eh bien, regardez, cette attaque vient d’un gars qui n’a pas encore expliqué son approbation apparente pour l’assassinat de Harvey Milk », a déclaré Buttigieg. « Donc, évidemment, nous savons qu’il y a des endroits sombres d’où viennent certaines de ces attitudes. Mais je note aussi que cela ne parle pas pour le pays. Je ne pense pas que cela parle même pour la plupart des gens de l’autre côté de l’allée du parti auquel j’appartiens.