REGARDER pour découvrir ce que c’est que de tomber malade avec Omicron | REGARDEZ

Thalía LeBlanc (capture d’écran)

*Résident de Dallas Thalía LeBlanc (@thalialeblanc sur TikTok) a créé des TikToks pour documenter ses symptômes après avoir été infectée par la variante Omicron de COVID-19.

Leblanc a longuement parlé de la maladie après avoir tué son père, un pédiatre du nord du Texas, en décembre 2020.

Le Dr Susan Hassig de l’Université Tulane pèse également sur les symptômes et combien de temps LeBlanc devrait attendre avant de recevoir son rappel de vaccin.

NOUVELLES CONNEXES SUR EURWEB : Vous avez des sueurs nocturnes ? C’est un symptôme clé d’Omicron – Faites-vous tester !

Pendant ce temps, Omicron amène les cas de COVID à des niveaux records (via CNBC) :

La variante omicron de Covid-19 représente désormais presque tous les cas séquencés aux États-Unis, entraînant une augmentation massive des infections à travers le pays qui menace de mettre à rude épreuve les hôpitaux et de perturber la vie quotidienne.

Omicron représentait 95% des cas de Covid séquencés aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le jour du Nouvel An, tandis que la variante delta autrefois dominante ne représente plus que 4,6% des cas séquencés, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Variante Omicron sur tube à essai – Nouvelle variante de Covid 19 / .

Le CDC collecte régulièrement des spécimens du virus qui cause Covid et analyse leurs séquences génétiques pour identifier de nouvelles variantes et déterminer quelles souches du virus circulent aux États-Unis

La variante très contagieuse de l’omicron a rapidement dépassé delta en quelques semaines. Début décembre, omicron représentait moins de 1% des cas séquencés tandis que delta représentait 99%.

Les États-Unis ont signalé lundi un record de pandémie de plus d’un million de nouvelles infections, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Le pays signale désormais une moyenne sur sept jours de plus de 480 000 nouvelles infections, soit près du double de la semaine précédente, selon une analyse CNBC des données de Hopkins.

Obtenir le histoire COMPLÈTE à CNBC.