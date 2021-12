REGARDER: Samuel Umtiti exige le respect après avoir été confronté à des fans

Le défenseur barcelonais Samuel Umtiti est devenu le dernier joueur à être confronté à des supporters après avoir quitté le terrain d’entraînement du club.

Le Français a été contraint de s’arrêter par plusieurs individus qui se tenaient devant sa voiture et. a même essayé de grimper sur le capot tout en filmant le tout.

Umtiti est d’abord parti mais s’est ensuite arrêté, est sorti de la voiture et a clairement indiqué à quel point il était mécontent de la situation.

❗️Plus tôt dans la journée, certains fans sont venus devant la voiture d’Umtiti et ne l’ont pas laissé passer. Le joueur klaxonna, mais cela ne fit aucune différence. Plus tard, il est sorti et a dit : « Viens ici. Payez-vous la voiture? Savez-vous ce qu’est le respect ?”. @laSextaTV #FCB pic.twitter.com/0VZrm4XcKP – Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) 1er décembre 2021

Umtiti est depuis longtemps lié à une sortie du Barça mais reste au Camp Nou pour le moment. Cependant, il n’a pas encore joué une minute cette saison et il a été question que le Barça essaie de résilier son contrat.

Le défenseur a déjà été pris pour cible par des supporters et il n’est pas le seul. Les fans ont pris l’habitude d’approcher les joueurs cette année et de publier des vidéos sur les réseaux sociaux avec Lionel Messi, Frenkie de Jong, Antoine Griezman et Riqui Puig, toutes des rencontres durables au cours des derniers mois.

L’ancien entraîneur Ronald Koeman a également été assailli par des supporters après la défaite du Clasico alors qu’il s’éloignait du Camp Nou avec sa femme. Carles Puyol a révélé qu’il avait également été approché par des fans en colère après le match.