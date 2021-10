REGARDER: Sergino Dest marque un étourdissement lors de la victoire de retour de l’USMNT

Sergino Dest était de retour dans la formation de départ pour les États-Unis mercredi et également sur la feuille de match lors d’une victoire 2-1 contre le Costa Rica lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Les hôtes, dont le onze de départ était leur plus jeune pour un match de qualification pour la Coupe du monde, ont connu un départ cauchemardesque lorsque Keysher Fuller a donné l’avantage au Costa Rica avec seulement une minute au compteur à Lower.com Field.

Il n’a pas fallu trop de temps aux États-Unis pour égaliser avec un coup de foudre de Dest. La star de Barcelone a coupé à l’intérieur et a décoché un tir du pied gauche imparable dans le coin supérieur pour porter le score à 1-1.

Les téléspectateurs aux yeux perçants ont remarqué que Dest avait réussi à marquer malgré le fait que sa dentelle était défaite.

Dest a parlé de son but après le match et était plutôt satisfait de son effort.

« Je pense que c’était [Weston], il a fait la course derrière et le gars le suit, donc il y avait de la place pour moi », a déclaré Dest. «Je viens d’être mis à l’intérieur et j’ai pensé que la seule chose que je pouvais faire pour le moment était de tirer dessus, car nous devions marquer. Nous sommes menés 1-0, alors j’avais l’impression que vous savez, nous avions besoin de ce point alors j’essayais juste de le montrer et c’était un but incroyable.

Le joueur de 20 ans a également été impliqué dans le deuxième but de son équipe à la 66e minute qui s’est avéré être le vainqueur de l’UMSNT. Le défenseur du Barça a joué avec Timothy Weah dont le tir a réussi à entrer au premier poteau et après avoir touché le gardien remplaçant Loenel Moreira et le poteau.

L’équipe de Gregg Berhalter a tenu bon pour la victoire, ce qui remet la campagne de qualification de l’équipe sur la bonne voie après une défaite décevante contre le Panama la dernière fois.