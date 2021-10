REGARDER: Sergio Agüero marque son premier but (non officiel) sous le maillot de Barcelone

Barcelone a joué un match amical à huis clos contre l’UE Cornellà mercredi matin en Catalogne. Le match s’est terminé sur un nul 2-2, ce qui n’a pas vraiment d’importance car ce n’est pas un vrai match, mais le point culminant de la séance a été le premier but de Sergio Agüero sous le maillot du Barça.

Et c’était un but très Agüero, étant l’ultime opportunité d’être le premier à un rebond, de contourner le gardien et de le passer dans un filet ouvert.

Bien sûr, ce but ne compte pas pour son record officiel, mais c’est quand même bien de voir Agüero en action. Il n’a pas encore fait ses débuts au Barça en raison d’une blessure au mollet contractée en pré-saison, mais il devrait être disponible pour le premier match après la trêve internationale, contre Valence au Camp Nou ce week-end.