Regarder : Thunderful World avec Mark Hamill – En direct !

L’année a été riche en présentations vidéo en direct, mais nous sommes plutôt intrigués par cet effort à venir de Thunderful. C’est l’éditeur/développeur de plus en plus influent né d’Image & Form, qui a d’abord capturé nos cœurs et a connu une grande popularité sur la 3DS avec SteamWorld creuser; il n’a jamais regardé en arrière.

Attendez-vous à beaucoup de jeux, probablement un accent sur les versions Xbox, mais nous nous attendons à Fille de feu à la fonctionnalité qui arrive sur Switch. Il sera animé par Geoff Keighley Mark Hamill, donc ça devrait être amusant ! Le spectacle commence à 11h PT / 14h HE / 19h GMT / 20h CET.