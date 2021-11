REGARDER: Un drone livre le vaccin Covid-19 à Jammu alors que l’Inde intensifie la vaccination pour contrer la menace de la variante Omicron

Union MoS for Science & Tech (Charge indépendante) Jitendra Singh lors de la cérémonie de lancement de la livraison de vaccins par drone à J&K, au CSIR-IIIM à Jammu. (Photo PTI)

Un drone livre le vaccin Covid-19 à Jammu : Alors que les nations du monde entier se précipitent pour fortifier leurs frontières, réduire leurs déplacements et renforcer leurs défenses contre la menace posée par la variante Omicron Covid-19, un service de drones a été lancé près de la frontière internationale près de Jammu pour livrer un envoi de vaccin Covid-19 à centres de vaccination éloignés.

Lançant le service de livraison de vaccins et de médicaments d’urgence par drone près de la frontière internationale à Jammu, le ministre de l’Union Jitendra Singh a tweeté que le service était une initiative du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR) relevant du ministère de la Science et de la Technologie.

VIDÉO : Lancement d’un service de livraison de vaccins/médicaments d’urgence basé sur #Drone près de la frontière internationale près de #Jammu. Inspiré par le PM @narendramodi, il s’agit d’une initiative #CSIR relevant du ministère des Sciences et de la Technologie, contribuant à la campagne #HarGharDastak. pic.twitter.com/wgwls6jZb8 – Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) 27 novembre 2021

Appelant le drone un transporteur de « Sanjeevani Booti », le ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré qu’aucune pierre n’était négligée pour assurer la livraison des vaccins Covid-19 sur le dernier kilomètre. Il a partagé sur Twitter que le drone avait livré 50 flacons de vaccins COVID ainsi que des seringues à un centre de santé publique de la région de Jammu’s Marh, près de la frontière indo-pakistanaise.

À la suite des cas de variante du coronavirus Omicron signalés dans le monde entier, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a écrit à tous les États et territoires de l’Union, leur demandant d’appliquer des mesures de confinement intensif et de surveillance active et également d’augmenter la couverture vaccinale. Le secrétaire à la santé de l’Union leur a également demandé de veiller à ce que les échantillons de voyageurs devenus positifs soient envoyés rapidement aux laboratoires de séquençage du génome désignés.

Plus tôt jeudi, le Centre a demandé à tous les États et territoires de l’Union de procéder à un dépistage et à des tests rigoureux de tous les voyageurs internationaux en provenance ou en transit par l’Afrique du Sud, Hong Kong et le Botswana.

La nouvelle mutation potentiellement plus contagieuse du virus a été signalée pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique du Sud le 24 novembre. Elle a depuis été identifiée au Botswana, en Belgique, à Hong Kong et en Israël, entre autres pays.

La variante Omicron a été déclarée « variante préoccupante » par l’OMS vendredi. Une « variante préoccupante » est la première catégorie de souches préoccupantes de Covid-19 de l’OMS.

