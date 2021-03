REGARDER: Vanillier remporte la haie des novices d’Albert Bartlett

Le Hurdle des novices Albert Bartlett a terminé troisième lors de la dernière journée de Cheltenham – avec Vanillier rentrant à la maison avec une énorme victoire.

Une course largement ouverte avec 17 coureurs a vu l’espoir irlandais Fakiera devenir favori, mais avec Barbados Buck’s et The Cob imaginés par un bon nombre de parieurs.

Vanillier a mené avec deux pour aller avec Adrimel également en étroite compagnie.

Oscar Elite et Champagne Superover ont également donné la poursuite, mais Vanillier pour Gavin Cromwell qui a gagné devant Oscar Elite et Streets of Doyer.

Mark Walsh était au sommet du vainqueur après que Jonathan Moore se soit blessé le week-end

🚀 Vanillier remporte la victoire dans l’Albert Bartlett 👏 Un tour de rechange pour Mark Walsh qui guide Vanillier vers la victoire au concours Grade One pour @ gavincromwell1 #CheltenhamFestival pic.twitter.com/Fso6vAWyKx – Racing TV (@RacingTV) 19 mars 2021

PLUS TÔT

Rachael Blackmore a poursuivi sa semaine de rêve en remportant un sixième vainqueur au sommet de Quilixios dans le JCB Triumph Hurdle

Belfast Banter est sorti au sommet d’un obstacle de handicap dramatique qui a vu sept chevaux entrer avec un cri après la clôture finale

