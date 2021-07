Regarder vers le haut : les entreprises embauchent à mesure que l’activité reprend

La bonne nouvelle est que la reprise a été généralisée à travers les secteurs, les villes, les rôles et les groupes d’expérience

Après avoir connu un ralentissement en avril et mai alors que l’activité économique s’était presque arrêtée au milieu d’une deuxième vague meurtrière, l’activité de recrutement s’est accélérée au mois de juin. La bonne nouvelle est que la reprise a été généralisée à travers les secteurs, les villes, les rôles et les groupes d’expérience.

Les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et du voyage qui ont été les plus touchés par la pandémie ont également connu une forte augmentation de l’activité d’embauche au cours du mois. Le mois a été témoin d’une amélioration de l’embauche dans plusieurs industries clés ainsi que dans des domaines fonctionnels, ce qui est une indication de la résilience et de la reprise de l’activité d’embauche à travers le pays, en particulier après une baisse de 15 % en avril 2021, puis s’est stabilisée en mai, principalement en raison à la pandémie.

Selon les conclusions de naukri.com, il y a eu une reprise substantielle de l’activité d’embauche par rapport à mai dans les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes et les voyages, qui a augmenté de 87 % et de 57 % dans le commerce de détail, les restrictions de mouvement liées à la pandémie ayant été assouplies. Après un récent marasme, la reprise est intervenue dans des secteurs tels que l’assurance qui a connu une augmentation de 38% des embauches, BFSI a augmenté de 29% et la pharma et la biotechnologie ont augmenté de 22%. D’autres secteurs comme les FMCG en hausse de 22%, l’éducation et l’enseignement à 15% et BPO/ITES à 14%, ont également connu une reprise séquentielle positive en juin par rapport à mai.

Le secteur informatique, qui est resté à l’abri de l’impact de la pandémie compte tenu de la transformation numérique des entreprises au cours de la dernière année, a connu une augmentation de 5% des embauches par rapport à mai. Cependant, par rapport à juin 2019, il y a eu une augmentation significative de 52%.

Le déverrouillage des principaux marchés et la reprise des activités commerciales ont stimulé l’activité d’embauche à une augmentation massive de 32% par rapport à mai 2021, selon les données de Xpheno, une société de recrutement spécialisée basée à Bengaluru. Le nombre d’emplois actifs, actualisés et vus accepter des candidats en juin 2021 était de 2,7 lakh, contre 2,05 lakh en mai et 2 lakh en avril 2021.

Pawan Goyal, directeur commercial de naukri.com, a déclaré qu’une croissance à deux chiffres de l’activité d’embauche dans presque toutes les régions après une croissance presque négative le mois dernier indique une reprise uniforme du marché du travail. « Dans ce qui peut être considéré comme une réponse à la croissance et à la reconstruction des organisations indiennes, le recrutement dans tous les domaines fonctionnels s’est considérablement amélioré. De plus, le recrutement pour toutes les tranches d’expérience a augmenté à mesure que les organisations ont commencé à augmenter leur base d’employés pour gérer la croissance », a-t-il déclaré.

Certes, la tranche 0-3 ans a connu une croissance de 22% contre une croissance négative en mai 2021. De même, l’embauche de cadres seniors est également restée dans un bon espace avec l’embauche de professionnels de la tranche 8-12 ans en hausse de 8%. , la tranche d’expérience de 13 à 16 ans a augmenté de 11 % et la tranche de plus de 16 ans d’expérience a augmenté de 10 %.

Kamal Karanth, co-fondateur, Xpheno a déclaré que juin 2021 pourrait bien être le point de départ d’une flottabilité attendue pour le reste de l’année. “Avec des blocages et des actions de déverrouillage plus coordonnés attendus au fur et à mesure, l’action d’embauche devrait continuer sa série de pics et de creux pendant un certain temps”, a-t-il déclaré.

Les opportunités à temps plein ont montré une forte reprise en juin après être restées faibles en mai et une forte baisse en avril face à l’impact de la deuxième vague. Les offres d’emploi à temps plein ont augmenté de 33 % par rapport au mois précédent et ont contribué à 93 % des offres d’emploi actives en juin 2021.

Selon les consultants RH, malgré le risque d’une troisième vague, le rythme croissant de la vaccination et la saison des fêtes à venir leur permettent d’espérer que la dynamique d’embauche se poursuivra pour le reste de l’année, et les signes de normalité sont déjà visibles. Anand Sundar Raj, PDG (personnel général et services connexes), une source d’Innov a déclaré que les demandes ouvertes ont déjà atteint les niveaux d’avant Covid et que la saison des fêtes est sur le point de commencer, il y a une forte hausse positive.

« Des clients de tous les secteurs ont partagé leur plan d’embauche tant pour leur embauche régulière que saisonnière. Traditionnellement, la demande d’embauche culmine entre juillet et décembre, coïncidant avec la saison des festivals. Nous nous attendons à une forte demande de secteurs tels que le commerce électronique, la logistique et les entrepôts, BFSI, l’agriculture et l’industrie », a déclaré Raj.

