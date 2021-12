REGARDER: Vinicius Jr Mad Skills contre Athletic Club

Par ses normes incroyablement élevées, Vinicius Jr a eu un match calme contre l’Athletic Club. Mais ce qui est calme pour lui passerait pour une performance exceptionnelle pour quelqu’un d’autre. Ce soir à l’Estadio Santiago Bernabeu, Vinicius n’a peut-être pas eu de but ni de passe décisive, mais il était incroyablement actif, a été impliqué avec Luka Modric dans la préparation du but et a été un élément clé du plan offensif du Real Madrid en la première moitié.

L’équipe a eu du mal à mettre le pied dans le ballon en seconde période et a beaucoup souffert défensivement, ce qui signifie que Vinicius, naturellement, a peu vu le ballon. Mais il a encore eu quelques moments où il a absolument cuisiné Athletic:

Vinicius a terminé le match avec 76 touches, cinq passes clés (toutes en première mi-temps, ce qui vous donne une idée de la différence entre les deux mi-temps), un record de cinq plaqués et a complété 94% de ses 50 passes.