Regardez 15 minutes de gameplay d’Elden Ring demain

Bandai Namco et FromSoftware présenteront 15 minutes de Anneau ancien gameplay demain, le 4 novembre.

Nous pensons que vous voudrez regarder cela, alors assurez-vous de définir un rappel de calendrier pour 7h00 PT, 10h00 HE, 15h00 UK afin que vous ne le manquiez pas. Cela ne ferait pas de mal de mettre en signet les chaînes Twitch et YouTube de Bandai Namco pour un accès facile à la visualisation.

Le plus grand jeu FromSoftware à ce jour, Elden Ring a été créé par Hidetaka Miyazaki et George RR Martin et sort le 25 février 2022.

Initialement prévu pour le 21 janvier, l’action-RPG a été retardé d’un peu plus d’un mois en raison de la « profondeur et de la liberté stratégique du jeu » dépassant les attentes initiales des développeurs.

Bien que ce ne soit pas une attente terrible, c’est quand même une attente, donc si vous voulez mettre la main dessus avant qu’il ne soit en vente, il y a toujours le test de réseau fermé Elden Ring à venir plus tard ce mois-ci – à condition que vous vous y soyez inscrit avant la clôture de l’inscription.

Ceux qui se sont inscrits à temps et possèdent une Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 ou PS5 seront sélectionnés au hasard pour participer. Le test en réseau fermé sera jouable en cinq sessions du 12 au 15 novembre.

En attendant, pendant que vous attendez demain, jetez un œil à la première bande-annonce de gameplay et lisez certains des détails de gameplay approfondis dont nous avons entendu parler.