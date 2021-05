Regardez 1976 en direct à Hyde Park, épisode dix de Queen’s The Greatest

reine ont partagé ‘1976 Live In Hyde Park – Party By The Serpentine’: c’est le dixième épisode de leur série de vidéos d’archives, ‘Le meilleur’. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

L’épisode de cette semaine remonte au 18 septembre 1976 et ce qui reste à ce jour l’une des plus grandes nuits de la remarquable carrière de Queen. Humilié par le succès qu’ils avaient connu jusqu’à présent, le groupe voulait faire quelque chose de spécial pour dire “ merci ” à leurs fidèles fans – et quoi de mieux que de présenter leur spectacle le plus spectaculaire à ce jour. Un concert gratuit au cœur de Londres – le Royal Hyde Park.

L’événement, cependant, n’a pas été sans difficultés. Une interview rare et des images d’actualité de l’époque révèlent que c’était vraiment une nuit inoubliable, mais qu’elle a failli se terminer par l’arrestation du groupe.

Comme Brian May l’explique dans une interview de l’époque, la prise de contrôle par Queen de l’historique Hyde Park s’est avérée être une entreprise colossale… mais avec une grande récompense.

«Il a fallu à beaucoup de gens environ 8 ou 9 semaines de travail solide, y compris nous, et tous les traumatismes liés à l’impossibilité d’obtenir la permission de le faire, à se demander si l’herbe allait bien. Il y avait une sécheresse à ce moment-là, et ils ne voulaient pas que nous jouions s’il ne pleuvait pas, ce qui est assez inhabituel. Beaucoup de choses comme ça, jusqu’au dernier moment.

«(Et) puis devenir très, incroyablement, naturellement un peu élevé avant de continuer parce que bien que nous ayons joué devant un large public auparavant, c’est Londres, c’est notre maison et c’est quelque chose de différent».

Malgré tous les obstacles enivrants présentés, la série a continué, et comme le montre les images d’un rare clip de Television News, c’était une victoire majeure pour le groupe.

(News Reader) «Plus de 50 000 personnes ont afflué au concert gratuit qui était remarquablement pacifique avec seulement quatre arrestations sur une période de neuf heures. La présence policière a été réduite au minimum, avec seulement 40 agents visibles, mais au moins deux fois plus hors de vue en réserve ».

(News Reader) Queen a dépensé cinquante mille livres de son propre argent pour promouvoir le concert. Ce n’est peut-être que du rock’n’roll, mais c’est cher ».

En fait, la taille de la foule était estimée entre 150 000 et 200 000 personnes, et pendant 80 minutes glorieuses, Queen a secoué Hyde Park. Cependant, alors que le groupe se préparait à donner à la foule extatique un rappel pour terminer la soirée, la police est intervenue …

Brian May: «Ensuite, nous avons été menacés d’arrestation si nous continuions pour le rappel, ce que personne ne réalisait à l’époque, mais nous avons été en quelque sorte bousculés dans une camionnette sous la menace d’être emmenés à différents endroits. C’était très étrange. Parce que je pense que les gens sont devenus nerveux à cause de la foule, et les gens se sont demandé si cela pouvait être contrôlé dans le noir et des choses comme ça… À part des choses comme ça, c’était génial.

Une nuit comme celle-ci devait être préservée, et le concert a donc été filmé, avec des images de celui-ci immédiatement utilisées dans une vidéo promotionnelle pour «Somebody To Love».

En y repensant plus récemment, Brian May se rappelle à quel point le spectacle de Hyde Park a été un grand pas pour Queen et l’importance de cette soirée pour le groupe.

Brian May: «Je me souviens avoir pensé… avaler… vous savez, nous nous sommes taillé une place dans le monde, mais l’Angleterre ne pense pas vraiment que nous soyons cool. C’était emballé au-delà de toute croyance, et c’était vraiment comme rentrer à la maison pour une sorte de bienvenue de héros.

Près de 30 ans plus tard, en juillet 2005, Brian May et Roger Taylor feraient un retour émotionnel à Hyde Park avec le leader de l’époque, Paul Rodgers. Initialement prévu pour le 8 juillet, le spectacle a été retardé en raison d’une attaque terroriste dévastatrice dans la ville. Cependant, une semaine plus tard, sans se décourager, tout le monde s’est réuni pour une nuit émouvante et mémorable, avec un moment émouvant, un moment fort, jouée devant un public massif comprenant plusieurs centaines de secouristes et de secouristes invités en tant qu’invités par le groupe.

Regardez chaque épisode de la série vidéo “ The Greatest ” de Queen via la chaîne YouTube officielle du groupe.