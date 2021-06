Regardez 4 minutes de ‘Loki’ juste ici avant les débuts de la nouvelle émission de Marvel sur Disney + – .

La troisième série originale de Marvel à être diffusée sur Disney + est probablement l’émission télévisée MCU la plus attendue sur le service de streaming cette année. Loki de Tom Hiddleston a été un tel succès pour Marvel dès les premiers jours de l’univers cinématographique Marvel, alors Marvel a continué à ajouter le personnage à d’autres histoires de Thor et Avengers. Cela a permis à Marvel d’explorer à la fois les côtés méchant et héroïque de Loki, le héros atteignant la fin de son histoire dans Avengers: Infinity War. Beaucoup de gens pensaient que Loki avait encore une fois simulé sa mort, mais nous avons appris dans Fin du jeu que ce n’était pas le cas. Loki de la chronologie principale du MCU est mort pour de bon lorsqu’il a été tué par Thanos. Nous avons également appris dans Fin du jeu qu’une version différente de Loki s’était échappée lors du vol échappé des Avengers à New York. C’est le Loki dont l’arc ne fait que commencer. C’est le personnage que nous avons vu pour la dernière fois à la fin du premier film des Avengers alors qu’il était prêt à anéantir notre planète et à la conquérir au nom de Thanos. C’est le Loki qui sera le protagoniste de la nouvelle émission télévisée de Marvel.

Ce n’est pas seulement le personnage principal qui rend Loki si excitant. La série télévisée racontera une histoire multivers qui est probablement l’histoire multivers la plus importante racontée à ce jour. Cela pourrait avoir des implications énormes pour tout ce qui va suivre dans le MCU. C’est pourquoi les fans meurent d’envie de voir ce qu’est Loki – et vous n’avez pas à attendre mercredi pour voir plus d’action de la série. Une scène complète de 4 minutes du premier épisode de Loki est déjà disponible en ligne. Avant de continuer à lire, nous vous avertirons que quelques spoilers pour l’épisode 1 suivent ci-dessous.

Marvel a commencé à construire le multivers avec les films Ant-Man et Doctor Strange, et tout a culminé avec Fin du jeu, où nous avons eu un aperçu des chronologies alternatives. Nous avons appris d’autres réalités où résident des versions similaires des mêmes personnages, et ces personnages peuvent interagir avec la chronologie principale. C’est le multivers qui permettra à Marvel de ressusciter n’importe quel personnage mort dans les futurs films, tout comme nous l’avons vu avec plusieurs personnages dans Fin du jeu. Le film nous a apporté de nouvelles versions de Thanos, Gamora et Loki, des personnages déjà morts dans la réalité primaire. Nous avons également rencontré deux nébuleuses dans le film.

La phase 4 du MCU ira encore plus loin que cela, avec Spider-Man: No Way Home de cette année et Doctor Strange in the Multiverse of Madness de l’année prochaine qui devraient être des histoires multivers interconnectées.

Mais c’est là que Loki jouera un rôle vital en expliquant les règles qui régissent ces délais. Marvel n’a pas caché que Loki sera arrêté par la Time Variance Authority (TVA), une autorité bureaucratique qui régit l’écoulement du temps. La TVA enrôlera le dieu de la malice et lui fera rétablir l’ordre dans la chronologie impactée, que Loki lui-même a perturbé lorsqu’il a volé le Tesseract dans Fin du jeu.

Le clip de Loki de 4 minutes que Entertainment Access a téléchargé sur YouTube aborde l’évasion de Loki dans Endgame. C’est la scène que nous mourons d’envie de voir depuis que Loki a disparu de New York dans le film. Nous n’avions aucune idée d’où il allait ni de ce qu’il mijotait. C’était le genre de détail qui ne semblait pas avoir d’importance à l’époque. Mais nous savions que Marvel s’en occuperait dès que l’émission télévisée Loki serait annoncée plusieurs mois après la sortie de Fin du jeu.

Comme vous le verrez ci-dessous, nous aurons droit à l’arrestation de Loki au début de l’épisode 1, et tout sera glorieux. Le clip montre également les différentes étapes du traitement des prisonniers à la TVA, en présentant Mobius (Owen Wilson) et le juge Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) en cours de route. Comme prévu, certaines de ces scènes ont été présentées dans les nombreuses bandes-annonces et publicités télévisées que nous avons vues jusqu’à présent, ce ne sont donc pas d’énormes surprises.

Quatre minutes de Loki espiègle suffisent à peine, mais vous devrez vous contenter de ce clip jusqu’au petit matin du mercredi 9 juin, lorsque Loki sera diffusé sur Disney +.

