Regardez A Night At The Odeon, épisode 8 de Queen’s The Greatest Series

reine ont partagé «A Night At The Odeon», le dernier (huitième) épisode de leur série de vidéos d’archives «The Greatest». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

«A Night At The Odeon» donne un aperçu de la veille de Noël 1975, alors que Queen se prépare à donner un concert en direct pour la première fois devant un public de millions de télés et de radio. Le groupe célébrait l’année la plus réussie de sa carrière à ce jour et ils étaient retournés jouer un spectacle supplémentaire au prestigieux Hammersmith Odeon de Londres la veille de Noël 1975.

Le Hammersmith Odeon était un lieu prestigieux que le groupe avait hâte de revendiquer comme le leur après l’avoir vécu comme l’acte de soutien de Mott The Hoople en 1973. Le groupe avait déjà joué quatre spectacles sur place fin novembre / début décembre dans le cadre d’un épuisé Tournée britannique de 25 dates. En même temps, «Bohemian Rhapsody» était sur une course record de neuf semaines au sommet du classement des singles britanniques.

Cette émission marquante «A Night At The Odeon» offrirait à Queen son plus grand public à ce jour. Pour être télévisée en direct sur le Old Grey Whistle Test de la BBC TV britannique et diffusée simultanément sur la radio nationale 1, l’émission emmènerait le groupe dans des millions de foyers à travers le pays, couronnant Queen comme le plus grand groupe de rock du Royaume-Uni.

Mais malgré tous les préparatifs, il y avait des choses hors de leur contrôle qui signifiaient que le groupe ne tenait pas pour acquis que c’était quelque chose qu’ils pourraient réussir.

Roger Taylor: «C’était assez difficile. Vous commencez juste à vous détendre et en fait, vous devez revenir en arrière et faire ce spectacle très important. C’était un gros problème dans le fait qu’il sortait en direct la veille de Noël … Je me souviens avoir pensé ‘ah, aurons-nous perdu notre élan et ce genre de trucs géniaux que vous avez développés lors d’une tournée, et je le fais souviens-toi d’avoir été assez, en quelque sorte inquiet à ce sujet.

Mais comme le prouve l’audio rare de la vérification du son, le groupe était en pleine forme et a travaillé dur pour s’assurer que ce ne serait pas une nuit à oublier pour son public.

Malgré leurs réserves, le spectacle était impeccable, et «A Night At The Odeon» continue d’être considéré comme l’une des meilleures performances de Queen – chérie car elle représente également la première performance live filmée de «Bohemian Rhapsody».

Et comme on peut le voir à partir d’un moment de Brian May dans le concert – être capable de terminer une année aussi mouvementée et significative sur un si haut, signifiait le monde pour le groupe.

Brian May: «Vous savez que nous avons fait le tour du monde de notre émission, mais nous n’avons jamais eu autant de monde à la fois, et c’était vraiment bien. Merci beaucoup de nous avoir offert une bonne année, nous aimerions vous laisser sur le tour des dieux. »

Les bandes originales multi-pistes de la série auraient par la suite été perdues, avant d’être récupérées en 2009 et restaurées par les ingénieurs du son de Queen Justin Shirley-Smith, Kris Fredriksson et Joshua Macrae. Le spectacle remasterisé et restauré a été présenté lors d’une projection spéciale le 8 octobre 2015 aux studios olympiques de Londres où une partie de A Night at the Opera avait été enregistrée.

Regardez chaque épisode de «The Greatest» sur la page YouTube officielle de Queen.