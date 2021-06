Regardez Agnes effectuer 24 heures en direct pour les sessions du cercle

in

L’auteure-compositrice-interprète suédoise Agnes Carlsson, alias Agnes, a partagé une version live émouvante de son nouveau morceau, “24 Hours” pour “The Circle Sessions”. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Agnes a sorti la version studio de « 24 Hours » le 21 mai 2021 via Universal Music. C’est le deuxième single de son cinquième album studio à venir (pas encore de titre), après “Fingers Crossed”, qui est sorti en août dernier.

Le morceau a été écrit par Agnes Carlsson, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Kerstin Ljungström et Maria Hazell. Produit par Vargas et Lagola.

Agnès a déclaré à propos de la chanson : « Quelque chose d’extrême devait se produire pour que vous vous réveilliez et voyez clairement. C’est un moment de porte coulissante et vous choisissez la voie à suivre, c’est environ 24 heures.

Elle décrit le prochain album comme « explorant l’inconnu, capturant le sentiment de liberté et d’insouciance et se concentrant uniquement sur l’euphorie d’aujourd’hui ». Et elle a trouvé quelque chose dans la danse et sur la piste de danse.

Elle a ajouté: «Sur la piste de danse, tout le monde est égal, et il s’agit de l’ici et maintenant et simplement d’être. Il n’y a pas de “bien” ou de “mal”. Vous êtes juste.”

« Les séances du cercle » consiste à présenter de nouveaux talents, à créer des moments uniques dans des lieux spectaculaires, avec un large éventail de styles musicaux.

Leurs sessions live ont déjà présenté des performances remarquables certains des artistes les plus captivants et talentueux, y compris Hozier, Lewis Capaldi, Freya Ridings, Giant Rooks, Welshly Arms, YUNGBLUD, Wanda, Faber, Donna Missal, Bishop Briggs, Lea Porcelain et Alex Vargas.

Récemment, l’auteur-compositeur-interprète allemand montant Zoé Wees a également partagé une performance acoustique spéciale de son single “Girls Like Us” pour “The Circle Sessions”. La performance vient juste après que Wees ait fait ses débuts à la télévision américaine dans The Late Late Show avec James Corden.

Discutant de l’inspiration derrière “Girls Like Us”, a déclaré Wees. « Il n’est pas toujours bon de penser à la façon dont vous regardez le reste du monde. Il est beaucoup plus important de penser à ce que vous ressentez à l’intérieur. Il n’est pas facile de se dire belle, mais avoir confiance en soi aide à s’accepter et à s’aimer.