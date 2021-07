Regardez Alexandra Daddario revivre son baiser à l’écran avec Lady Gaga ! – ‘Répartition des pannes’ Cosmo

Imaginez si un mélange sain de vos meilleurs et de vos souvenirs les plus embarrassants était filmé en haute définition et disponible pour littéralement tout le monde à regarder. C’est essentiellement l’expérience d’Alexandra Daddario. L’acteur travaille sur des projets assez emblématiques depuis qu’elle est enfant (bonjour, Percy Jackson vous dit-il quelque chose ?) Donc, comme la bonne sportive qu’elle est, Alexandra a choisi de se remémorer la série Breakdown, Breakdown de Cosmo.

Cet épisode était très divertissant puisque le CV de Mme Daddario est EMPILÉ. Je parle de rôles dans Law & Order, All My Children, Baywatch, American Horror Story et bien plus encore ! Grâce à la rétrospective approfondie Breakdown Breakdown, Alexandra s’est rendu compte qu’elle avait eu une tonne de co-stars super cool et encore plus de baisers à l’écran. “J’avais vraiment oublié que j’avais embrassé autant de gens.” Il y en a même eu un avec Lady Gaga (!!!) Regardez la vidéo complète pour voir quelques-uns des autres moments marquants d’Alexandra à l’écran !

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io