Vidéo filmée par des fans de TEMPÊTE HALES‘s Lzzy Hale joindre ÉVANESCENCE sur scène lors du concert de ce dernier groupe le 21 novembre au 713 Music Hall à Houston, Texas pour interpréter une reprise de LINKIN PARK‘s « Lourd » peut être vu ci-dessous. Le spectacle faisait partie de la ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALESLa tournée américaine en co-tête d’affiche, qui a débuté le 5 novembre au Veterans Memorial Colosseum de Portland, dans l’Oregon, et se poursuivra jusqu’au 18 décembre à Worcester, dans le Massachusetts.

Lzzy et ÉVANESCENCE chanteur Amy Lee ont exécuté « Lourd » à chaque arrêt du circuit en cours. Lzzy a parlé de la décision de couvrir la piste dans une interview avec le 105.7 La pointe station de radio. Elle a dit: « [Amy and I] ont lancé quelques idées dans les deux sens et puis, tout d’un coup, nous avons atterri sur LINKIN PARK. Et [we thought], vous savez quoi? Ce serait vraiment cool parce que par inadvertance ce serait un hommage à [late LINKIN PARK singer] Chester [Bennington], mais aussi, tout ce que cette chanson a évoqué, nous l’avons tous vécu – tout le monde. Et donc c’est presque ce moment d’église où vous sortez sur scène et vous vous dites : ‘Très bien. C’est mon église. Ce sont mes gens. Nous le faisons tous ensemble.' »

Vigoureux a également parlé de sa chimie musicale avec Lee, en disant: « Il y a quelque chose d’un autre monde qui se passe quand je chante avec elle sur scène. Et c’est quelque chose que je ne peux pas nécessairement mettre le doigt sur ce sentiment. J’ai fait des milliers d’autres collaborations dans ma vie, et c’est très , très spécial. C’est, évidemment, une chanteuse phénoménale ; ce n’est même pas la coupe – phénoménal. Amy l’a comparé à un match de tennis bien assorti où nous avons tous les deux cette confiance parce que nous savons tous les deux que quoi qu’il arrive, nous l’apportons tous les deux; nous sommes toujours sur cent dix. Et donc pouvoir ressentir cela à nouveau avec elle après tant d’années sans tourner ensemble et faire ça… Je ne sais pas – je pense que je quitte mon corps. Quand je suis sur scène quand ça arrive, tout d’un coup la chanson est finie et je me dis : « Attends ». Est-ce que je viens de vider ? Qu’est-il arrivé?' »

ÉVANESCENCE et TEMPÊTE HALES fait une première tournée ensemble en 2012. Lee plus tard invité sur la piste « Roder » au TEMPÊTE HALES‘s 2020 « Réinventé » PE et Vigoureux a prêté des choeurs au ÉVANESCENCE chanson « Utiliser ma voix » et est apparu dans la vidéo musicale d’accompagnement.

ÉVANESCENCE est en tournée pour soutenir le « La vérité amère » album. TEMPÊTE HALES fait la promotion de son dernier single, « Revenu d’entre les morts », qui est récemment devenu le sixième numéro 1 du groupe à la radio rock.



