Regardez Andrea Bocelli jouer lors de la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020

L’icône de la musique mondiale Andrea Bocelli chantera “Nessun Dorma” de Puccini lors de la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020 au Stade olympique de Rome le vendredi 11 juin 2021. Andrea Bocelli, qui est un fan de football de longue date, sera le seul artiste musical à se produire à l’événement spectaculaire du coup d’envoi du Championnat d’Europe de football. Andrea Bocelli a déclaré : « Ce sera un plaisir et un honneur de pouvoir offrir ma voix, demain, lors de la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020, sous les projecteurs du stade olympique de Rome. Ce sera aussi une précieuse opportunité d’envoyer un message fort d’espoir et de positivité.

En 2011, Andrea Bocelli a interprété “Nessun Dorma” dans l’emblématique Central Park de New York – voici un rappel de son interprétation avant la cérémonie de vendredi.

Andrea Bocelli est l’un des chanteurs les plus célèbres de l’histoire moderne. Il a déjà joué lors de grands événements sportifs internationaux, notamment les Jeux olympiques, la Coupe du monde et la finale de la Premier League au Royaume-Uni. Andrea Bocelli a chanté pour des papes, des présidents et des membres de la royauté, et s’est produit dans toutes les plus grandes salles de concert et opéras du monde. Il a reçu un Golden Globe, sept Classical BRIT et sept World Music Awards ainsi qu’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L’année dernière, la performance record d’Andrea Bocelli “Music for Hope” le dimanche de Pâques depuis la cathédrale historique Duomo de Milan, regardée en direct par des millions de personnes à travers le monde, est devenue l’une des plus grandes performances musicales en direct de tous les temps.

Cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020

La cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020 au stade olympique de Rome le vendredi 11 juin 2021 aura lieu avant le premier match entre la Turquie et l’Italie. La cérémonie débutera à 19h, heure du Royaume-Uni (14h HE) avant le match Turquie-Italie qui débutera à 20h, heure du Royaume-Uni (15h HE). Au Royaume-Uni, les fans de football peuvent regarder la cérémonie d’ouverture sur BBC One ou BBC iPlayer en direct à partir de 19h et aux États-Unis, la cérémonie sera diffusée sur TUDN Radio, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App, ESPN, Univision et Univision NOW . Le tournoi UEFA Euro 2020 a été reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus et se déroulera désormais entre le 11 juin et le 11 juillet 2021.

Regardez Andrea Bocelli interpréter “Nessun Dorma” lors de la cérémonie d’ouverture de l’UEFA Euro 2020 le vendredi 11 juin 2021.

