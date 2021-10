Angelina Jolie et Salma Hayek sont deux des plus grands noms d’Hollywood, mais quand il s’agit de la cour d’école, elles ne sont toujours que « maman ».

Les co-stars des Eternals ont plaisanté de manière hilarante pendant E! News’ Daily Pop le vendredi 22 octobre qu’ils ne sont que des parents réguliers. « Pour nous, c’est normal, mais parfois les autres réagissent étrangement », a admis Hayek à propos de s’être présentée à sa fille. Valentinales fonctions de l’école.

Jolie a convenu: « Il y a certains moments où les enfants veulent juste être des enfants normaux et ils ne veulent pas de cet aspect de leur vie. C’est en partie plus: » Je t’aime maman, mais… «

Comme Hayek l’a ajouté, « Ils veulent leur propre identité. C’est difficile de trouver un équilibre. Je deviens nerveux parce que je ne veux pas en faire trop et ensuite je ne veux rien faire non plus. »

Mais Jolie a un problème unique lorsqu’il s’agit de rendre visite aux enseignants de ses six enfants – et cela remonte à sa propre enfance célèbre.