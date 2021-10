Regardez Animal Crossing: New Horizons Direct ici

Aujourd’hui, Nintendo accueillera une vitrine Animal Crossing: New Horizons Direct, et vous pouvez la regarder ici avec nous.

La vitrine de 20 minutes débutera à 10 h HE, 15 h au Royaume-Uni et détaillera la mise à jour du contenu d’Animal Crossing en novembre, qui verra The Roost ajouté au jeu – en passant par une précédente taquinerie.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

En septembre, Nintendo a annoncé la prochaine mise à jour du contenu en mentionnant le café connu sous le nom de The Roost. The Roost est dirigé par un pigeon nommé Brewster, connu pour vendre du café aux joueurs.

Avec l’ajout de The Roost, il est possible que nous entendions parler de la prochaine célébration des vacances. En ce moment, Halloween bat son plein, mais il y a aussi le principal événement d’Halloween qui aura lieu le 31 octobre.

Plus tard en octobre, le jeu célébrera le Jour des Morts qui est un jour férié au Mexique. Ce contenu particulier sur le thème des vacances sera disponible du 25 octobre au 3 novembre.

Animal Crossing: New Horizons est sorti en mars 2020 et s’est vendu à plus de 33,9 millions d’exemplaires, ce qui en fait le deuxième titre le plus vendu pour Switch derrière Mario Kart 8 Deluxe.