Regardez Ann Wilson de Heart chanter l’hymne national américain lors des festivités de la Nfl Draft Night One à Cleveland

Temple de la renommée du rock and roll intronisé et chanteur du groupe de rock légendaire CŒUR, Ann Wilson, a chanté l’hymne national américain lors des festivités au Draft Theatre de Cleveland le jeudi 29 avril, dans le cadre de la NFL Draft Concert Series présentée par Bose. Prix ​​Grammy gagnants LES ROIS DE LÉON joué dans le cadre des festivités d’ouverture du projet. Leur performance complète a été diffusée sur NFL.com, dans le NFL et vivre sur le NFLde Facebook page. Certaines parties de la performance ont également été télévisées en Réseau NFL, ESPN et abcDébut de la couverture de la pré-ébauche.

Vidéo de WilsonL’interprétation de l’hymne est disponible ci-dessous.

Il y a quelques jours, Ann a déclaré dans une nouvelle interview qu’il n’y avait pas de plans pour CŒUR travailler sur de la nouvelle musique dans un avenir immédiat.

Quelques semaines plus tôt, Ann a sorti un autre nouveau single, “Aile noire”. C’est l’une des nombreuses chansons du CŒUR chanteuse enregistrée l’automne dernier à Seattle avec l’aide de musiciens locaux, y compris CŒUR bassiste Andy Stoller et claviériste Dan Walker. En plus de “Aile noire”, Wilson enregistré “Cœur tendre” ainsi que des couvertures de Steve Earlede “La révolution commence maintenant” et ALICE ENCHAÎNÉE‘ “Le coq”, tous trois déjà sortis en singles, plus un autre original, “Le marteau”, qui est sorti en février.

CŒUR a fait une tournée en Amérique du Nord à l’été 2019 après une méchante scission qui a gardé le Wilson sœurs se sont éloignées pendant trois ans.

Ann et Nancy eu une brouille pendant CŒURtournée 2016, quand Annmari de Dean Welter a été arrêté pour agression NancyLes jumeaux alors âgés de 16 ans dans une altercation dans les coulisses lors d’un concert près de leur ville natale de Seattle. Il a plaidé coupable à deux accusations de voies de fait moins graves pour éviter une peine d’emprisonnement.

Annalbum solo de 2018, “Immortel”, contenait des reprises de chansons classiques d’artistes décédés.