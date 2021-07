Regardez Anthrax jouer “Le diable que vous connaissez” lors de l’événement de diffusion en direct du 40e anniversaire

Des séquences vidéo de ANTHRAX interpréter la chanson “Le diable vous savez” lors de son événement en direct du 40e anniversaire peut être vu ci-dessous.

L’événement mondial spécial de diffusion en direct, présenté par Danny Wimmer présente et originaire de Los Angeles, a débuté en Amérique du Nord le vendredi 16 juillet et restera disponible pour les fans du monde entier jusqu’au 25 juillet à 23 h 59 HE via la vidéo à la demande. Le groupe – Joey Belladonna (voix), Scott Ian (guitare rythmique), Franck Bello (basse), Charlie Benante (batterie), et Jon Donais (guitare) – a interprété un vaste ensemble de hits et de coupes profondes tirés de l’ensemble du catalogue du groupe.

Tous les détails d’achat sont accessibles sur www.anthraxlive.com.

Le compte à rebours jusqu’au 18 juillet a commencé le 3 mai avec la série documentaire vidéo en ligne de 11 semaines présentée sur ANTHRAXcomptes de médias sociaux de. Publié tous les lundis, mercredis et vendredis, dans l’ordre chronologique du catalogue d’albums, chaque épisode se concentre sur un album particulier, avec des membres passés et présents du groupe, des collègues musiciens, des collègues et des vétérans de l’industrie partageant des histoires en coulisses de leurs interactions. Ceux qui contribuent leurs souvenirs personnels comprennent Kerry roi, Robert Trujillo, Dave Grohl, Dave Mustaine, Gène Simmons, Henri Rollins, Jean Charpentier, Norman Reedus, Rob Zombie, Sabrer, Tom Morello, Mike Patton, Nergal, Darryl McDaniels, Michael Paulson et Roger Miret.

“J’étais un gamin métalleux de 17 ans du Queens quand j’ai commencé ce groupe”, a déclaré Scott Ian. “Je suis un gamin du Queens, âgé de 57 ans, qui est sur le point de célébrer le 40e anniversaire de ce groupe. Cela signifie que pendant 40 ans, j’ai pu faire exactement ce que je voulais faire – et pouvoir faire ce que j’aime et faire partie de quelque chose de tellement plus grand que moi a fait le temps, le poids incroyable de 40 semble si léger. C’est une histoire incroyable jusqu’à présent, et je vois 40 comme une étape qui devrait absolument être reconnue et célébrée . Félicitations à nous ! Je vois aussi 40 comme un tremplin vers le prochain chapitre de ANTHRAX — nous avons encore beaucoup de choses à dire et des riffs tueurs à déchaîner. Je ne vais pas dire « En voilà 40 de plus », parce que personne ne veut voir ça (j’aurais 97 ans). Que diriez-vous, ‘En voici au moins dix de plus, et nous partirons de là ! Merci de m’avoir permis, mes amis.”



