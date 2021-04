L’ensemble du casting de Ginny & Georgia s’est réuni pour annoncer les nouvelles de la saison 2 pour une vidéo sur Instagram, qualifiant la série d’iconique, épique et révolutionnaire. Les nouvelles signifient plus de surprises, plus de fêtes dans le salon et plus d’escalade à travers les fenêtres. Une grande partie de la distribution a republié la vidéo sur leur Instagram, et Ginny elle-même, Antonia Gentry, a publié une longue et sincère légende remerciant les fans et remerciant la série: