Regardez Apple dévoiler iOS 15 et plus ici – .

Pour la deuxième année consécutive, la conférence mondiale des développeurs d’Apple sera entièrement numérique sans aucune participation en personne, mais tout comme l’événement de l’année dernière, nous nous attendons à ce que la WWDC 2021 regorge d’informations sur l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS , et tvOS. Ce n’est que la pointe de l’iceberg, cependant, car des rumeurs circulent selon lesquelles Apple pourrait également préparer quelques annonces matérielles pour le discours d’ouverture, qui commence le 7 juin à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.

Selon le leaker et hôte de Front Page Tech Jon Prosser, Apple dévoilera de nouveaux modèles de MacBook Pro à la WWDC 2021. Prosser a eu sa juste part de succès et d’échecs dans le passé, mais il a été un peu sur une lancée ces derniers temps avec des fuites. concernant l’Apple Watch Series 7, le MacBook Air et le Pixel 6. Prosser n’a pas précisé quels modèles de MacBook Pro seraient présents à la WWDC, mais des signes indiquent qu’il s’agit des versions supposées de 14 pouces et 16 pouces avec la nouvelle puce M2 .

Le matériel peut ou non être sur l’agenda, mais nous savons que le logiciel sera la vedette du spectacle. Chaque année, Apple utilise la WWDC pour lancer officiellement les dernières versions de tous ses systèmes d’exploitation, et nous nous attendons à voir iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15 aujourd’hui.

En avril, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé qu’iOS 15 et iPadOS 15 apporteraient un certain nombre de changements notables à l’iPhone et à l’iPad. Apple serait en train de reconcevoir l’écran de verrouillage, tandis que l’écran d’accueil de l’iPad sera également relooké. Les notifications bénéficieront également d’une refonte, car iOS 15 aura “un nouveau menu qui permet aux utilisateurs de choisir s’ils conduisent, travaillent, dorment ou des catégories personnalisées de leur choix”. De plus, les utilisateurs peuvent définir des réponses automatiques pour les SMS entrants.

D’autres ajouts potentiels à iOS 15 et iPadOS 15 à venir lundi incluent des mises à jour d’iMessage, un menu de confidentialité dédié qui montre aux utilisateurs quelles applications collectent des données à partir d’eux, des améliorations des applications Safari, Cartes et Santé, et même une fonction de suivi des aliments.

Apple pourrait également introduire un nouveau système d’exploitation appelé homeOS. Dans une offre d’emploi pour un ingénieur iOS senior, Apple a écrit que le candidat «travaillerait avec des ingénieurs système d’Apple, apprendrait le fonctionnement interne d’iOS, watchOS, tvOS et homeOS, et optimiserait votre code pour des performances comme seul Apple peut le faire. ” La liste a été modifiée pour supprimer toutes les mentions de homeOS, mais HomePod a pris sa place, et nous pensons que les gadgets domestiques d’Apple auront leur propre système d’exploitation lundi.

Au-delà de toutes les fuites et rumeurs, Apple nous réserve probablement une ou deux surprises lorsque la keynote commencera lundi. Vous pouvez vous connecter en direct avec la vidéo intégrée ci-dessous :

