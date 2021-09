Regardez “Arkansas” en direct de Chris Stapleton dans les “sessions du samedi” de CBS

Chris Stapleton et son groupe, y compris sa femme Megane, a livré un puissant set live pour CBS Saturday Morning ce week-end, avec des chansons de son album primé actuel Starting Over.

La performance faisait partie de la série Saturday Sessions de l’émission et comprenait des versions de la chanson titre de l’album ainsi que “When I’m With You” et, comme vous pouvez le voir ici, une interprétation convenablement rock de “Arkansas”. La chanson était l’un des morceaux du disque qu’il a co-écrit avec l’ancien Tom Petit et le guitariste des Heartbreakers Mike Campbell.

La chanson « Recommencer » est nominé à la fois comme single de l’année et chanson de l’année pour le 55e Prix CMA, auquel Stapleton, avec Église Éric, a cinq hochements de tête. Le long métrage a une nomination pour l’album de l’année et le chanteur-auteur-guitariste est également reconnu dans les prestigieuses catégories de chanteur et artiste de l’année. Le vote parmi les membres de l’AMC se termine le 27 octobre et la cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 novembre.

Stapleton poursuit sa longue tournée en soutien à Starting Over, dont la prochaine date est jeudi (23) à Bethel, NY. Margo Price et Kendell Marvel sont invités à cette date et à d’autres, avec Yola et le Marcus King Band faisant également partie de l’itinéraire global. Sheryl Corbeau sera également invitée dans une série de spectacles, et d’autres faits saillants de la tournée incluent un engagement le 13 novembre à Minneapolis avec Détroit de George et Petite grande ville.

Les engagements en direct pour Stapleton se poursuivent en 2022 avec quelques spectacles en avril, puis une autre série complète à partir du 2 juin. Un spectacle de Wrigley Field à Chicago le 2 juillet co-vedette les Highwomen, Mavis Staples & the Dirty Knobs et Mike Campbell.

Stapleton était également l’un des artistes en vedette sur The Metallica Liste noire, marquage le 30e anniversaire de leur The Black Album. Les bénéfices de sa reprise de “Nothing Else Matters” iront à All Within My Hands Foundation & Outlaw State of Kind de Metallica.

