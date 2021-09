Regardez Ay-Oh, l’épisode 27 de la série de vidéos The Greatest de Queen

L’épisode 27 de la série de vidéos “The Greatest” de Queen’s, “Ay-Oh” célèbre l’évolution de Freddie Mercury en tant que showman ultime. Dès le début, Freddie a compris l’importance de gagner une foule, et au fil des ans est devenu le maître absolu – culminant dans l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire de la musique à Live Aid en 1985. Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous.

Un simple chant d’appel et de réponse improvisé qui aurait commencé lors d’un concert à Montréal en 1978 – et a fait son chemin à travers l’histoire pour devenir un moment fort de la performance historique de Queen’s en 1985 avec Live Aid… sans parler d’une place dans un film à succès.

Le sujet de ses propres forums de discussion en ligne, pages d’interprétation des paroles et moteurs de recherche, GIF et sonneries… c’est le instantanément reconnaissable…. Ay-Oh.

Dès les premiers jours de Queen, Freddie a compris l’importance de son rôle de leader du groupe pour conquérir un public.

Freddie Mercury : « C’est la partie de mon rôle, je dois les convaincre, sinon ce n’est pas un concert réussi. C’est mon travail de m’assurer de les convaincre et de leur faire sentir qu’ils ont passé un bon moment.

« Je suis très frivole et j’aime m’amuser, et quoi de mieux que de le faire sur scène devant 300 000 personnes. Je cuisine juste sur scène, c’est juste ma nature. Ce n’est pas comme ça que je suis dans la vraie vie, mon personnage est composé de toutes sortes d’ingrédients et c’est un élément de moi.

« Sur scène, c’est mon travail et je n’aime pas monter sur scène, m’asseoir sur un tabouret et faire un spectacle. Je suis très volatile, de cette façon, et j’aime faire passer une chanson telle qu’elle est. Tout cela fait partie du showbiz et du théâtre, c’est une autre facette de moi.

Tout aussi important que la façon dont il a interprété les chansons, Freddie savait que son interaction avec la foule aidait à créer un moment spécial pour chaque public.

Freddie Mercury : « Vous aimez mes griffes ? Ce sont de vrais diamants. C’est un cadeau du diable lui-même. Vous ne me croyez pas ? Ils ne me croient pas !

Tout au long des années 70 et au début des années 80, alors que les salles et les foules devenaient de plus en plus grandes, Freddie est devenu un maître pour faire en sorte que tout le monde se sente comme faisant partie du spectacle, comme en témoigne un extrait du spectacle du groupe au Milton Keynes Bowl en 1982.

Et puis en 1985, à cette performance monumentale de Live Aid, est venu l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de la musique….

Présents tout au long du Magic Tour de 1986, les « Ay-Oh » de Freddie sont devenus un élément essentiel du spectacle de Queen – et le restent à ce jour. En février 2020, lorsque Queen et Adam Lambert ont recréé l’ensemble Live Aid pour soutenir l’avantage Fire Fight Australia c’est le camée à l’écran de Freddie qui a créé l’un des moments les plus magiques de la série, comme on peut le voir dans les images de l’événement. Un rappel poignant de la façon dont Freddie était vraiment le showman ultime et le reste à jamais.

