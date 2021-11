Bad Bunny était l’un des interprètes des Grammys latins 2021 plus tôt ce soir (18 novembre). Il a clôturé le spectacle avec une interprétation en direct de « Maldita Pobreza », mettant en vedette un groupe complet et des pièces pyrotechniques. Découvrez-le ci-dessous.

Bad Bunny a déjà remporté les trophées du meilleur album de musique urbaine (El Último Tour Del Mundo) et de la meilleure chanson rap/hip hop (« Booker T ») ce soir. Il a également été nominé pour l’album de l’année (pour El Último Tour Del Mundo) et la meilleure chanson urbaine (« Dákiti. »). Sa victoire pour « Booker T » a été annoncée avant la diffusion, battant les morceaux d’Akapellah, Lito MC Cassidy, Nathy Peluso et une collaboration entre Bizarrap et Snow tha Product.

En mars, Bad Bunny a remporté son tout premier Grammy aux Grammy Awards 2021. Il a remporté le trophée du meilleur album pop latino ou urbain grâce à YHLQMDLG.

En 2022, Bad Bunny prendra la route pour certaines dates de tournée à l’appui de son plus récent album. Il a également sorti une série de nouvelles chansons cette année, dont « Yonaguni », « De Museo » et « Volví », mettant en vedette le groupe de garçons de bachata dominicaine Aventura.

