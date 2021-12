Regardez « Believe In Christmas Encore » d’Andrea Bocelli

Regardez le concert mondial en direct du ténor italien de renommée mondiale Andrea Bocelli Believe In Christmas Encore du 10 au 12 décembre 2021. La performance record, du magnifique Teatro Regio di Parma Opera House en Italie, a été produite à l’origine l’année dernière pendant la pandémie et est maintenant de retour à la demande générale.

Des billets pour Believe In Christmas – Encore d’Andrea Bocelli sont disponibles ici pour 15,00 £ GBP / 17,50 € en euros / 20,00 $ US / 27,50 $ AUD. Une partie des recettes sera reversée à la Fondation Andrea Bocelli qui a été créée en 2011 pour autonomiser les personnes et les communautés en situation de pauvreté, d’analphabétisme et de détresse en promouvant et en soutenant des projets nationaux et internationaux qui promeuvent le dépassement de ces barrières et l’expression de leur plein potentiel.

Comprend des chansons de Noël et des chansons de Believe

En plus des favoris de Noël, la performance comprend également des chansons du dernier album d’Andrea Bocelli Believe – une collection poignante et personnelle de chansons célébrant le pouvoir de la musique pour apaiser l’âme. Andrea a présenté au monde sa fille de 8 ans, Virginia, pour la première fois lors de sa diffusion en direct Believe In Christmas qui, pour beaucoup, était la star de l’émission. Parmi les invités spéciaux figuraient Zucchero Fornaciari, Cecilia Bartoli et Clara Barbier Serrano.

Les fans peuvent choisir de diffuser la première de Believe In Christmas Encore d’Andrea Bocelli à l’une des heures suivantes le 10 décembre, avec des billets pour toutes les premières disponibles à l’achat par les fans du monde entier. Les rediffusions à la demande seront disponibles jusqu’au 12 décembre.

• Côte est des États-Unis et du Canada : 20 h HNE

• Côte ouest des États-Unis, Canada : 20 h 00 HNP

• Australie, Nouvelle-Zélande et Asie : 20h AEDT, 22h NZDT, 18h JST

• Royaume-Uni, Irlande et Europe : 20h00 GMT, 21h00 CET

Les téléspectateurs peuvent également se connecter avant la première à 19h30, heure locale, pour un documentaire inédit sur la réalisation de l’événement avec des interviews d’Andrea Bocelli, des acteurs et de l’équipe.

Andrea a déclaré: « Décembre et la plus belle période de l’année sont de retour, et je suis particulièrement heureux que Believe in Christmas soit à nouveau diffusé. Ce sera agréable de se donner à nouveau la main et, avec la musique, d’échanger un vœu qui pourra dépasser les mots et toucher le cœur de chacun d’entre vous, comme c’est mon espoir.

Regardez la première de Believe In Christmas Encore d'Andrea Bocelli le 10 décembre, les rediffusions à la demande seront disponibles jusqu'au 12 décembre.

