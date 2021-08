Regardez Bella Thorne jouer à la fois une nonne et une mauvaise fille dans ce clip de Habit

Dans le clip ci-dessus de Habit, Mads (Bella Thorne) a une conversation avec elle-même. Une Mads est vêtue d’un costume de nonne (en supposant qu’il s’agisse de Mads d’aujourd’hui, qui se cache toujours), et l’autre a les cheveux lâchés et fume une cigarette (en supposant qu’il s’agisse de Mads avant de se cacher). Smoking Mads dit à Nun Mads qu’elle sait ce qu’elle pense faire et suggère de réfléchir longuement et sérieusement à sa décision avant d’agir. Nun Mads semble un peu confuse et très ennuyée, et répond “oui, eh bien, tu es moi.”