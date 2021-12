Regardez Ben Affleck toujours ébloui par cette célébrité

Grand Scott, Ben affleck est un grand fan de Retour vers le futur !

La star de Tender Bar a jailli en exclusivité pendant E! News ‘ Daily Pop le 20 décembre qui travaille avec la co-star Christophe Lloyd était « très intimidant » – même en tant qu’acteur oscarisé.

« C’est le Doc de Retour vers le futur ! Affleck taquina. « Il s’est présenté à la table en train de lire et j’ai eu cette sensation d’être stupéfait, de voir ce gars sortir de l’écran. Les films que vous voyez en tant que jeune peuvent faire une si grande impression sur vous en particulier. «

À quel niveau se situe le fandom d’Affleck ?

« J’ai essayé de lui demander son autographe », a-t-il admis, « mais je n’ai pas eu le courage. »

Je suppose qu’Affleck a dû se contenter de traîner avec un autre A-lister George Clooney, qui a réalisé le film.

« J’aime George », a ajouté Affleck. « Il est intelligent, il est drôle, c’est un grand conteur. Il est amusant d’être avec lui. Il comprend. Il est extrêmement charmant et attirant, et c’est à cause de sa compassion et de la quantité qu’il se soucie des gens et de la vie et de ce qui se passe dans le monde . »