Regardez: Bill Gates se tortille lorsqu’on l’interroge sur sa relation avec Jeffrey Epstein

par Arjun Walia, Le pouls :

Dans une interview de septembre 2021 avec Judy Woodruff de PBS NewsHour, le philanthrope Bill Gates a été invité à s’adresser à ses réunions avec Jeffrey Epstein il y a dix ans, après qu’Epstein ait déjà été reconnu coupable de crimes sexuels.

Gates a déclaré qu’Epstein s’était présenté comme ayant des relations avec des personnes qui contribueraient de l’argent à des initiatives de santé mondiale – un objectif de la fondation Gates. « Ces réunions étaient une erreur », a déclaré Gates. « Ils n’ont pas abouti à ce qu’il prétendait et je les ai coupés. » Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une leçon à tirer, Gates a répondu : « Eh bien, il est mort. Donc, en général, il faut toujours être prudent.

Cette interview a eu lieu en septembre 2021, environ cinq mois plus tôt, le Wall Street Journal a rapporté qu’une source d’inquiétude pour Meldina Gates qui a joué dans le divorce entre elle et Bill « était le fait que son mari ait eu affaire au délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, selon le personnes et un ancien employé de leur association caritative, la Fondation Bill & Melinda Gates. L’inquiétude de Mme Gate concernant la relation remontait à 2013, a déclaré l’ancien employé.

En 2014, plusieurs médias ont rapporté que la police avait arrêté un homme de Seattle au manoir des Gates pour avoir prétendument collecté plus de 6 000 photos de viols d’enfants. Rick Allen Jones, qui serait employé comme ingénieur au domicile des Gates, est également accusé d’avoir échangé des images pornographiques via Gmail. Aucune des activités auxquelles Jones était impliqué ne s’est produite à la résidence des Gates, à l’exception de son arrestation, mais c’est effectivement suspect.

Le plus gros problème de la traite des enfants au niveau des élites

Avec le procès de Ghislaine Maxwell en cours, de plus en plus de personnes au sein du grand public ont pris conscience du trafic sexuel d’enfants au niveau de l’élite.

C’est pourquoi nous aimerions attirer votre attention sur notre entretien (dans notre Explorer Lounge) avec Anneke Lucas, survivante du trafic sexuel d’enfants.

Dans l’interview, elle décrit son histoire fascinante de grandir en tant qu’esclave sexuelle pour des politiciens de haut niveau. Elle révèle également comment les choses fonctionnent dans son histoire en profondeur et partage son message sous-jacent incroyablement important de la guérison mondiale que nous pouvons tous traverser à mesure que la réalité généralisée de cela devient plus claire pour l’humanité.

