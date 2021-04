Regardez Bill Murray de Ghostbusters réagir aux adorables mini-bouffées d’Afterlife

Dès la première vue de ces guimauves sur l’étagère à côté de Paul Rudd, Bill Murray sait que rien de bon ne peut venir de ce moment. Et pourtant, son rire joyeux sur les Mini-Pufts agissant comme des Gremlins totaux, se rôtissant les uns les autres et se promenant sur des aspirateurs robotiques, nous montre que seul le bien est venu de le regarder profiter du chaos de première main. Ce qui est encore plus gratifiant par rapport à la façon dont le processus de tournage de Ghostbusters: Afterlife a sonné.