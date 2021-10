Regardez Billie Eilish jouer plus heureuse que jamais sur un toit d’Hollywood

Billie Eilish a interprété son morceau « Happier Than Ever » sur le toit de l’hôtel Hollywood Roosevelt pour Jimmy Kimmel Live ! hier soir (13 octobre) – vous pouvez regarder sa performance ci-dessous.

La chanson est la chanson titre du deuxième album studio d’Eilish, sorti en juillet.

Eilish, son frère et collaborateur régulier Finneas et leur batteur live ont joué « Happier Than Ever » sur le toit du Hollywood Roosevelt, le trio livrant une interprétation puissante du morceau.

Ailleurs, Eilish a participé à un sketch avec Kimmel où elle a rayé des éléments de sa liste de seaux. Le segment a vu Eilish couper les cheveux d’un membre du public, recevoir une souris et frapper Kimmel dans l’estomac.

Plus tôt cette semaine, la chanteuse a élargi les étapes australiennes et néo-zélandaises de sa tournée mondiale « Happier Than Ever » en raison d’une « demande écrasante ».

Eilish devrait également jouer au Royaume-Uni en juin 2022 – dont six dates à l’O2 de Londres et son premier titre au festival de Glastonbury – dans le cadre de sa tournée mondiale.

La chanteuse avait précédemment révélé qu’elle s’associerait à l’organisation environnementale à but non lucratif REVERB pour rendre la tournée « climatique positive », ce qui, selon un communiqué, « [eliminate] significativement plus d’émissions que la tournée n’en crée ».

La tournée d’Eilish fait suite à son deuxième album Happier Than Ever qui est arrivé en juillet. Une critique cinq étoiles était typique des critiques du NME, qui a déclaré que le disque « établit pleinement Billie Eilish comme l’une des artistes pop les plus importantes de sa génération – et, mieux encore, le fait sans répéter un seul tour du premier qui bouleversé sa vie ».

Plus tôt ce mois-ci, Eilish a célébré après ‘No Time To Die’, sa chanson thème pour le dernier film de James Bond, est devenu platine au Royaume-Uni.

Le mois dernier, elle a révélé une friandise cachée pour les fans de James Bond dans la chanson thème.

« Vous ne pouvez pas faire une chanson de Bond sans qu’elle sonne comme une chanson de Bond », a déclaré la chanteuse au podcast officiel du film Bond. « Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre [the classic Bond opening sting] dans le deuxième vers.

« C’est très subtil et ça fait très écho. Nous avons décidé de le faire, cependant.

