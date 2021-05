Regardez Billie Eilish jouer votre puissance sur Stephen Colbert

Billie Eilish s’est rendue dans le désert pour donner sa première représentation télévisée de «Your Power», diffusée pendant The Late Show avec Stephen Colbert. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Correspondant à la palette de couleurs du clip vidéo de la chanson, Eilish a interprété la chanson en acoustique alors qu’elle était assise sur une scène au milieu d’un désert, avec son frère Finneas assis à côté d’elle jouant de la guitare acoustique.

Dans une interview avec Colbert, Eilish a révélé qu’elle était blonde platine depuis plus longtemps que nous ne l’avions pensé, portant même une perruque ressemblant à sa célèbre robe noire et verte pour son apparition dans la série en février.

«Je savais qu’il y aurait ces périodes de traitement où cela aurait l’air fou, et je ne voulais pas avoir l’air fou», a déclaré Eilish à propos de ses cheveux.

«Mais j’avais besoin de quelque chose de rapide – alors j’ai littéralement commandé une perruque de costume d’Halloween Billie Eilish sur Amazon. C’était horrible. C’était la chose la plus moche que j’aie jamais vue.

“Your Power” est la troisième chanson que nous avons entendue jusqu’à présent du deuxième album à paraître d’Eilish, Happier Than Ever. Il a suivi la sortie des deux singles 2020 d’Eilish, «My Future» et «Par conséquent, je suis».

Plus heureux que jamais a été annoncé le mois dernier et devrait sortir le vendredi 30 juillet. En annonçant le projet, Eilish a déclaré que c’était sa chose préférée qu’elle avait jamais créée.

«Je ne peux même pas vous le dire», a-t-elle écrit. «Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentez ce que je ressens.

La semaine dernière, Eilish a été annoncé comme l’un des quatre coprésidents du gala du Met 2021, sur le thème «En Amérique: un lexique de la mode».

Eilish entre dans l’histoire en tant que plus jeune coprésidente de l’événement de mode emblématique, à seulement 19 ans. L’événement sera également coprésidé par l’acteur Timothée Chalamet, la poète Amanda Gorman et la star du tennis Naomi Osaka. Les quatre coanimateurs seront rejoints par les présidents d’honneur Tom Ford, Anna Wintour et Adam Mosseri.

Happier Than Ever sort le 30 juillet et peut être précommandé ici.