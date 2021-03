Regardez Black Veil Brides jouer ensemble acoustique pour la station de radio 98 Rock de Baltimore

Rockers de Los Angeles BLACK VEIL BRIDES joué un set acoustique pour la station de radio de Baltimore WIYY (98 Rocher) le jeudi 25 mars. Le spectacle faisait partie de la toute première tournée de radio acoustique virtuelle du groupe, qui se déroule en collaboration avec huit stations de radio locales. Les spectacles ont commencé le 23 mars pour WEBN dans le frontman Andy Biersackancienne ville natale de Cincinnati, Ohio et se terminera le 2 avril pour KCJK à Kansas City, Missouri. D’autres marchés incluent Columbus, Ohio; Baltimore, Maryland; Détroit, Michigan; Monmouth Ocean, New Jersey; Phoenix, Arizona; et Madison, Wisconsin. Chaque représentation sera unique et un ensemble différent pour chaque station. Toutes les émissions sont diffusées gratuitement.

Dates restantes:

26 mars – WRIF/ Détroit – 17 h HNE



29 mars – WRAT/ Monmouth Ocean – 19 h HNE



30 mars – KUPD/ Phoenix – 20 h PST



31 mars – WJJO/ Madison – 19 h CST



02 avril – KCJK/ Kansas City – 20h CST

En novembre, BLACK VEIL BRIDES publié « Croix écarlate », qui apparaîtra sur le prochain album du groupe, «Le fantôme de demain», provisoirement dû cet été. Le morceau a été produit par Erik Ron (GODSMACK, DANSE GAVIN DANCE, BUISSON) et guitariste Jake Pitts et était accompagné d’un clip vidéo réalisé par un collaborateur de longue date Patrick Fogarty et basé sur un concept rédigé par Biersack.

BLACK VEIL BRIDES fêté le 10e anniversaire de leurs débuts, « Nous suturons ces plaies », avec une toute nouvelle édition 2020 repensée et réenregistrée de l’album intitulé « Recoudre ces blessures », sorti en juillet dernier via Registres sumériens.

En novembre 2019, BLACK VEIL BRIDES a annoncé l’ajout du bassiste Lonny Eagleton aux rangs du groupe. Il a rejoint le groupe en remplacement de Ashley Purdy, qui a quitté le groupe plus tôt ce mois-là.

Eagleton joué auparavant avec Biersack (alias Andy Black) lors de sa tournée solo.

Biersackles mémoires de, « Ils n’ont pas besoin de comprendre: des histoires d’espoir, de peur, de famille, de vie et de ne jamais céder », arrivé en décembre via Livres d’oiseaux rares.



