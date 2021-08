Regardez Blake Shelton monter sur scène avec Gwen Stefani pour le plus gros succès de No Doubt

Alors que cela fait un moment que No Doubt n’a pas abandonné de musique, Gwen Stefani ressemblait plus qu’à une rock star des années 90 avec des résilles, de la flanelle et des bottes à talons orange fluo. Au contraire, elle a l’air encore mieux maintenant – et sa voix a définitivement résisté au fil des ans. Elle a pu chanter son vieux tube avec aisance. La cerise sur le gâteau, c’est l’arrivée du nouveau mari de Gwen, Blake Shelton, qui l’accompagne à la guitare, avec le reste de son groupe. Alors qu’un tube pop-rock des années 90 et un groupe country peuvent ne pas sembler être le jumelage évident, Gwen Stefani et Blake Shelton ont parfaitement mélangé leurs genres respectifs.