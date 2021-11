Regardez Blue Ivy Carter aider à introniser Jay-Z dans le Rock Hall

Blue Ivy Carter est grand et une fille fière!

L’enfant de 9 ans, l’aîné de Beyoncé et Jay Zles trois enfants de , a fait une rare apparition publique dans une vidéo hommage préenregistrée à son père jouée lors de son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame le mois dernier. La cérémonie en l’honneur des intronisés 2021 a été diffusée sur HBO le samedi 20 novembre.

La vidéo hommage au rappeur et producteur a ensuite été publiée. Blue Ivy apparaît à la fin du clip, à la suite de Beyoncé et de plus de 30 autres célébrités, chacune participant récitant une parole de Jay-Z.

« Félicitations S. Carter, écrivain fantôme. Vous avez payé le juste prix, alors nous rendons vos hits plus serrés », a déclaré Blue Ivy, récitant une version modifiée et censurée du morceau de 1998 de son père « Ride or Die », avant d’éclater de rire.

Participants célèbres inclus Kevin Hart, Rihanna, Halle Berry, David lettreur, Chris Rock, Ed Sheeran, Idris Elbe, Lin-Manuel Miranda, James Lebron, Alicia Clés, Commun, Dj khaled, Peignes Sean « Diddy », Roi de Régina, Samuel L. Jackson, Lenny Kravitz, John legend, Rashida Jones, Lena Waithe, Questlove, Jamie Foxx, Trevor Noé, Kerry Washington, Christophe Martin, Aziz Ansari, Huissier, Rick Ross, Pharrell Williams, Lupita Nyong’o, Reine latifah, Tracee ellis ross et Tyler Perry. la maman de Jay-Z, Gloria Carter, a également parlé.