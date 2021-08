Regardez Bobbie Gentry couvrir les Jackson 5 dans ‘The Ed Sullivan Show’

Une couverture du Jackson 5 de Bobbie Gentry est la dernière révélation surprise des archives en ligne de The Ed Sullivan Show. La charismatique Gentry, un visage familier des émissions de variétés télévisées de l’époque avant son retrait de la vie publique, est vue dans le clip de l’édition du 1er novembre 1970 refaisant le quintette de la Motown premier fracas d’un an plus tôt.

La brève performance, qui ne dure que 1’45”, a Gentry dans une ambiance de danse énergique sur un décor coloré. Cette édition de l’institution télévisée de longue date présentait également des apparitions de la chanteuse soul Melba Moore, alors signée chez Mercury Records avec son premier album I Got Love récemment sorti, ce qui l’aiderait à être nominée pour le meilleur nouvel artiste aux Grammys de 1971; et favori du pays Roy Clark, un autre visage de télévision familier à l’époque en tant qu’hôte de la série syndiquée Hee Haw.

Gentry avait elle-même remporté le trophée du meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards en 1968, au cours desquels elle a également remporté les prix de la meilleure performance vocale pop féminine et de la meilleure performance vocale solo féminine contemporaine pour sa signature. “Ode à Billie Joe.” L’album Fancy de 1970 conduirait à une autre nomination pour la meilleure performance vocale féminine contemporaine pour la chanson-titre.

Gentry avait visité le spectacle de Sullivan à plusieurs reprises à ce stade, apparaissant pour la première fois dans un épisode de décembre 1967 avec les Cowsills, le comédien George Carlin et l’artiste Arthur Godfrey. D’autres apparitions comprenaient une émission de mars 1970 dans laquelle le projet de loi mettait également en vedette Gladys Knight and the Pips et Buck Owens.

Après le succès sensationnel des Jackson 5 avec « I Want You Back », la première reprise de la chanson a été réalisée par un groupe de Trinité-et-Tobago appelé Esso Trinidad Steel Band. Il a ensuite été interprété par les camarades du label Motown du J5 Martha Reeves et les Vandella sur leur album Black Magic de 1972, et a été repris plus de 130 fois depuis.

Le coffret Bobbie Gentry 8CD couvrant toute la carrière, The Girl From Chickasaw County, peut être acheté ici.