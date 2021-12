Regardez Brenda Lee chanter la chanson Vintage Torch « All Alone Am I » sur « Sullivan »

Une performance vintage de Brenda Lee de sa ballade classique « All Alone Am I » a été récemment partagée à partir des archives de The Ed Sullivan Show. Alors que les annales de la longue série de variétés continuent d’être restauré et mis à disposition au public moderne, le clip donne au public un aperçu du spectacle à l’époque de l’invasion britannique de 1963.

« Little Miss Dynamite » livre la chanson sur l’édition du 13 janvier 1963, vue en noir et blanc, alors que Sullivan était déjà un incontournable de la télévision en réseau depuis près de 15 ans. Lee avait des tubes aux États-Unis depuis son apparition sur Decca Records à l’âge de 12 ans, en 1957, l’année après avoir signé avec la société. Son premier grand succès a été « Sweet Nothin’s » en 1959 et elle a eu deux No.1 en 1960, avec l’entrée au Grammy Hall of Fame « I’m Sorry » et « I Want To Be Wanted ».

« All Alone Am I », écrit en grec par Manos Hadjidakis, a été enregistré pour la première fois par Tzeni Karezi pour la bande originale du film L’île des braves. Arthur Altman a écrit les paroles de la traduction en anglais, que Lee a coupées avec un pivot country Owen Bradley produire. Son single est entré dans le Billboard Hot 100 en septembre 1963 et a passé deux semaines au n°3 en novembre, tandis que « He’s A Rebel » des Crystals était au n°1. La sortie de Lee a atteint la 6e place au Royaume-Uni.

Au cours de la semaine de sa performance à Sullivan, Lee a été rejointe à l’affiche par le comédien Jackie Mason et le chanteur-acteur Robert Goulet. Elle est revenue dans la série en mai dans une formation comprenant les actrices Ann-Margaret et Vivian Leigh, et a fait une apparition plus tard en 1966 aux côtés des Young Rascals et du présentateur de nouvelles Walter Cronkite.

Lie vivace festive « Rockin’ Around The Christmas Tree » a récemment eu une autre saison à l’honneur, atteignant la deuxième place pour la troisième année consécutive sur le Hot 100. Au Royaume-Uni, après avoir réapparu dans le Top 10 en 2018, il y est revenu de tard, grimpant sur le graphique d’avant Noël jusqu’au n°8.

