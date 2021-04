Regardez Brian Johnson jouer avec son groupe Pre Ac / Dc Geordie

le Brian Johnson TV YouTube chaîne a mis en ligne deux performances télévisées de Brian Johnsonest pré-AC DC bande GEORDIE. Le premier est de GEORDIE joue son succès dans le Top 10 britannique « Tout ça à cause de toi » en 1973 lors de la promotion de son premier album, « J’espère que vous aimez », qui est sorti en mars de cette année via EMI. Le second est un live GEORDIE performance de « Au revoir mon amour » sur « Pop ’75 », une émission musicale diffusée en Allemagne de l’Ouest de 1974 à 1979 et diffusée à l’origine sur le SWR et HEURE réseaux.

En février dernier, AC DC guitariste Jeune veau Raconté 95,5 KLOSde « Nouveau et approuvé » série sur la fin AC DC chanteur Bon Scott première rencontre Johnson au début des années 1970. « Bon avait été dans un groupe qui avait tourné en Grande-Bretagne, et ils ouvraient pour le groupe Brian était dans, qui était un groupe appelé GEORDIE, » Angus m’a dit. « Quoi qu’il en soit, ils étaient en train de jouer, et comme Bon a raconté l’histoire, il disait qu’il écoutait GEORDIE jouer et écouter Brian, puis il a entendu ces cris. Il a dit que ça sonnait bien – il a dit que ça ressemblait à Petit Richard était sur la scène. Il a dit ce gars [was] hurlant et hurlant. Et puis il a dit qu’il avait vu le gars sur le sol. Bon a pensé que c’était génial – c’était le meilleur acte qu’il avait vu, et un chanteur, depuis longtemps. Mais ce qu’il ne savait pas, il le découvrit par la suite, Brian a eu une crise d’appendicite. Mais Bon pensait que cela faisait partie de la loi. Il a pensé: «Ce type est incroyable. ‘Et il frappait toujours ces notes aiguës.’ «

Brian précédemment parlé de croiser les chemins avec Bon dans une interview en 2011 avec New York Post. Il a dit: « J’ai rencontré Bon en 1973 ou 1974. Son groupe soutenait mon groupe, GEORDIE. J’ai eu un terrible cas d’appendicite et je suis descendu de mon côté en donnant des coups de pied et en disant: «Ooh! Mais j’ai continué à chanter. Apparemment, il a dit aux garçons quand il a rejoint AC DC, ‘J’ai vu ce gars Brian Johnson chanter, et il était super. Il était par terre, donnait des coups de pied et criait – quel acte! Bien sûr, ce n’était pas un acte. J’étais vraiment malade. «

Le 25 juillet 1980, AC DC publié « De retour en noir » aux États-Unis, suivi de la sortie de l’album au Royaume-Uni le 31 juillet. C’était le premier album du groupe sans Scott, décédé quelques mois plus tôt après s’être évanoui et s’étouffer avec son propre vomi après une longue nuit de beuverie.

Le groupe a rapidement décidé de continuer et a embauché Johnson du groupe GEORDIE pour reprendre le chant, et ils se sont rendus aux Bahamas pendant environ six semaines pour faire l’album. AC DC avait fait de sérieux progrès en Amérique avant Scottla mort, mais personne ne savait comment « De retour en noir » serait reçu.

« De retour en noir » est devenu platine pour la première fois en octobre 1980. Le RIAA listes « De retour en noir » comme le quatrième album le plus vendu de tous les temps.

« De retour en noir » inclus les célibataires « Tu m’as secoué toute la nuit », qui a culminé au n ° 35 du Billboard Hot 100, et « De retour en noir », qui a culminé au n ° 37.

Malgré son énorme succès, il n’a jamais dépassé la 4e place des charts. Le prochain album du groupe, « Pour ceux qui sont sur le point de faire du rock », atteint le n ° 1.

« De retour en noir » a été produit par Robert « Mutt » Lange, qui a continué à produire DÉF LEPPARD, ÉTRANGER, LES VOITURES, et BRYAN ADAMS.

En 2012, « De retour en noir » a été ajouté à L’Académie de l’enregistrementest légendaire Grammy Hall of Fame collection.

L’année dernière, AC DC a lancé une gamme de nouveaux produits pour célébrer le 40e anniversaire de « De retour en noir ».



