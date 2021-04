Regardez Brian May, Kerry Ellis Bob Whitehill-Edited Panic Attack 2021 Video

Hier soir, Reine Brian May était un invité de BBC1 The One Show où il a lancé une toute nouvelle vidéo pour son nouveau single actuel avec Kerry Ellis, «Panic Attack 2021». La nouvelle version a été créée par Bob Whitehill, l’un des principaux animateurs 3D de Pixar et vous pouvez voir les résultats spectaculaires ci-dessous.

May et Ellis ont ensuite frappé Instagram Live juste après l’émission pour continuer à parler de la nouvelle vidéo et de la nouvelle piste.

À propos de leur nouvelle collaboration, Bob Whitehill a déclaré: «J’ai adoré entendre la réinvention de Brian et Kerry de« Panic Attack »pour signaler des jours pleins d’espoir et de reconnexion. Dans une période aussi décourageante et déchirante, je n’avais pas réalisé à quel point j’avais besoin de cette réassurance de la part de deux de mes artistes préférés. “Tout se passera bien!”

«Panic Attack 2021» est une réinvention audacieuse du classique d’Ellis / May 2017 «It’s Gonna Be All Right (The Panic Attack Song)» écrit d’un point de vue personnel par Brian May bien avant que le monde ne se déforme sous le talon du Covid-19, et figurait à l’origine sur l’album Golden Days du duo.

Vendredi dernier, Reine a partagé le quatrième épisode de leur série de vidéos en cours “ The Greatest ”. Le dernier épisode ‘Early Tours: Queen In Finland’ revient sur leur première grande tournée scandinave en 1974.

Bien que les horaires des tournées ne laissaient pas beaucoup de temps pour faire du tourisme, chaque voyage était une nouvelle expérience passionnante pour ces jeunes musiciens, et souvent pleine de surprises.

Une telle surprise s’est produite lors de la conférence de presse avant la performance du groupe à Helsinki, en Finlande, le 25 novembre 1974, qui est revisitée dans “ Queen In Finland ”. Parmi les journalistes habituels, présentateurs de télévision et de radio, tenant un petit magnétophone était Juha Kakkuri, un garçon de 12 ans, qui après avoir entendu «Brighton Rock» a décidé qu’il voulait obtenir les autographes du groupe. Le jeune garçon courageux a appelé leur maison de disques et a fini par être invité et a pu interviewer le groupe à travers lequel nous apprenons ce que John a acheté en Finlande et quels étaient les bonbons préférés de Brian May à l’époque. Aussi pourquoi le jeune Juha a dû manquer de voir le groupe jouer ce soir-là.

