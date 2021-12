Regardez Brian Wilson et son groupe en studio travailler sur « Honeycomb »

Un nouveau clip a été partagé de Brian Wilson et de son groupe en train de parcourir le tube de Jimmie Rodgers « Honeycomb » en studio. La chanson apparaît sur la bande originale récemment publiée de le nouveau documentaire Brian Wilson: Long Promised Road, qui est maintenant disponible en streaming après ses débuts au Tribeca Film Festival de New York en juin.

Dans la vidéo, nous voyons un Wilson nerveux arriver au studio avec son ami Jason Fine, éditeur chez Rolling Stone, et son interaction avec les membres du groupe alors qu’il explique ses idées pour l’enregistrement. Les conversations du couple forment la base du documentaire réalisé par Brent Wilson, qui présente des interviews de Elton John, Bruce Springsteen, Jim Jones de My Morning Jacket, Don Was, Nick Jonas, Linda Perry, Gustavo Dudamel, camarade garçon de plage Al Jardine, Jakob Dylan et d’autres.

« Honeycomb » est une chanson du regretté compositeur américain Bob Merrill, et a été un hit américain n ° 1 en 1957 pour Jimmie Rodgers. Merrill a écrit pour des tubes à succès de Broadway comme Carnival ! et Funny Girl (dont « People » de Barbra Streisand pour ce dernier) et « (Combien coûte) That Doggie in the Window ? » de Patti Page entre autres coups. Un enregistrement inédit des Beach Boys de « Honeycomb » date d’environ 1974 ; Wilson l’a interprété lors de sa tournée No Pier Pressure en 2015.

Comme signalé, lui et son groupe seront en tournée avec Chicago l’année prochaine, à partir de Phoenix le 7 juin. Le vaste itinéraire se poursuit jusqu’au 26 juillet. Le 80e anniversaire de Wilson est le 20 juin, jour où la tournée aura lieu au Kansas, MO au Starlight Théâtre.

Owen Gleiberman de Variety a écrit à propos du nouveau film : « Peut-être n’avons-nous pas besoin d’un autre documentaire sur Brian Wilson, mais même si vous pensez tout savoir, Long Promised Road est un film affectueux et satisfaisant, parfois sentimental mais souvent très perspicace, une collection de témoignages précis sur le talent artistique de Wilson par des fans aussi influents que Springsteen et Elton John, et un film qui laisse les qualités enchanteresses de la musique de Wilson vous submerger.

Achetez ou écoutez l’album instrumental de Brian Wilson At My Piano.